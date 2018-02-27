WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde... Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak ödeme hizmetinin Hindistan'da denemeye sunulacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yeni peer-to-peer ödeme sisteminin beta testleri şu an Hindistan'da yapılmaya başlandı.

Söz konusu özellik kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak. Ancak siber güvenlik uzmanları banka hesaplarını WhatsApp hesaplarına bağlayacak kullanıcıları güvenliklerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıyor.

Zira bu özellik hayaınızı kolaylaştırdığı kadar siber korsanların sizin banka hesabınıza ulaşmasını da kolaylaştırabilir.

Peki daha önce Facebook Messenger'da gördüğümüz WhatsApp Pay nasıl çalışacak?

WHATSSAPP PAY NASIL ÇALIŞIYOR?: WhatsApp'ın sistemi, Birleşik Ödemeler Arayüzüne (UPI) dayanıyor. Yaygın olarak kullanılan dijital bir ödeme sistemi olan UPI ile entegre olan sistemin çalışabilmesi için, öncelikle banka hesabınızı WhatsApp'a bağlamanız gerekiyor.

Bunun için kullanıcılar telefon numaralarıyla doğrulama yapıyor. Daha sonra ise sisteme banka kartlarını ekleyip para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyor.