28 Şubat 2018'den önemli gündem başlıkları

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı etkinliğe katılacak.

(Ankara/11.00)

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

- Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ikinci durağı Moritanya'nın başkenti Novakşot'a geçecek. Erdoğan, Moritanya Uluslararası Novakşot Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile baş başa ve heyetler arası görüşecek.

- İki lider anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Abdulaziz tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onuruna devlet yemeği verilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal'e hareket edecek.

(Novakşot/Fotoğraflı/Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00)

3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.00)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in 25. Bağımsızlık Yılında "Doğu Batı Arasında Aliya" sempozyumuna katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda "28 Şubat: Post-Modern Bir Darbenin Anatomisi" paneline iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/19.00)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması Projesi"nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek "28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü" toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Adana'yı Dinliyoruz" programına katılacak, İl Başkanlığını, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'ni, Valiliği ve şehit ailesini ziyaret edecek, aileye taziyede bulunacak.

(Adana/09.30-17.00)

7- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(14.00)

- Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları ortak toplantısı yapılacak.

(10.00)

- Anayasa Alt Komisyonu'nda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

(11.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İnteraktif Vergi Dairesi tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin inşaat işgücü endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine Müsteşarlığı, mart-nisan dönemine ilişkin borçlanma programını duyuracak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 sanığın yargılanması, Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'in işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Stadyum Müzesi açılışına, ENKA Spor Kulübü 2017 yılı Başarıları Ödül Törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/17.30)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Sopron Basket-Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi-Bourges Basket maçları yapılacak.

(Sopron/20.00/İstanbul/20.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Spar Citylift Girona takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Halkbank-VfB Friedrichshafen, E Grubu'nda Zaksa-Arkas Spor ve A Grubu'nda Knack-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Ankara/17.30/ Kedzierzyn Kozle/20.00/Roaselera/22.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Yenisei takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig 17. hafta erteleme maçında Osmangazi Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig 15. hafta erteleme maçlarında Göztepe ile Nilüfer Belediyespor ve Selka Eskişehir Hentbol ile MYK Hentbol karşılaşacak.

(İzmir/17.00/Eskişehir/18.00)