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'FETÖ'nün mütevelli heyeti' davasında ara karar

Erzincan'da FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 72 sanıklı davada ara karar verildi
28 Şubat 2018 00:04
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'FETÖ'nün mütevelli heyeti' davasında ara karar

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say ve Veysel Akdoğan ile iş adamlarının da aralarında yer aldığı 30'u tutuklu 72 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva tutuklu bulundukları Ceza İnfaz Kurumlarından, tutuksuz sanık Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Bazı tanıklar ile izleyiciler ve avukatların da yer aldığı duruşma, tanık ifadelerinin alınması ile sürdürüldü.

Tanıklar ifadelerinde Erzincan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik bilgi aktarırken bazı sanıkların mütevelli heyeti içerisinde yer aldıkları ve toplantılarına katılarak finans sağladıklarını iddia etti.

İfadelerin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksik hususların giderilerek tutuksuz sanıkların adli kontrol şartları ile tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanıklar, tanıkların kendi aleyhlerindeki ifadelerine katılmadıklarını, savcılık ve soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Dört sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eyüp Dündar, İbrahim Olğun, Gazanfer Boz ve Fuat Deliktaş'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden heyet, eksik tanık ifadeleri ile dijital verilerin incelenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 19 Nisan 2018'e erteledi.

Heyetinin aldığı kararla davadaki tutuklu sanık sayısı 26'a düştü.

- İddianameden

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgüt ile ona yakın kuruluşlara aktardıkları belirtiliyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesapları bulunduğu, bazılarının "ByLock" kullandıkları iddianamede yer alıyor.

Anadolu Ajansı
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