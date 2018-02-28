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ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye BM'nin ateşkes kararını iyi okumalı
ABD Dışişleri Sözcüsü, "Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye BM'nin kararını iyi okumalı" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz."
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