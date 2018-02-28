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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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