1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
28 Şubat 2018 02:01
Yazdır
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - (1) Vakıflar; senet değişikliğini gerektirmeyen aynı yerleşim yeri içerisinde yapacakları adres değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren Ek-23'teki formu doldurarak 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2)Vakıflar; yönetim organına seçilenlerin isimleri ile tebligata esas adreslerini, seçim tarihinden itibaren Ek-24'teki formu doldurarak 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı "Yeni vakıflarda şube, temsilcilik açma veya kapatma" şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yeni vakıflar, vakıf senedinde hüküm bulunmak kaydıyla amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube, temsilcilik açabilir veya kapatabilirler. Vakıf yöneticileri, şube, temsilciliği açma veya kapatma tarihinden itibaren bir ay içinde Ek-1'deki formu doldurarak ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Vakıf yöneticileri, bir önceki yıla ait Ek-2'deki beyannameyi eksiksiz doldurarak, her takvim yılının ilk altı ayı içinde elektronik ortamda göndermek zorundadırlar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İktisadi işletme ve şirket kurulması veya kapatılması

MADDE 37 - (1) İktisadi işletme ve şirket kuran veya kapatan, kurulmuş herhangi bir şirkete ortak olan veya ortaklığı sona eren vakıflar Ek-6'daki formu doldurarak bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2) Vakıflar, hissedarı olduğu şirketlerdeki hisse oranı değişikliklerini sadece yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Beyanname ve bildirim verme yükümlülüğü

MADDE 38 - (1) Vakıflar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-23, Ek-24 ve Ek-25'i elektronik ortamda göndermek, ayrıca ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2) Vakıflarca, teslimi zorunlu olan beyanname ve bildirimlerin zamanında verilmemesi halinde Kanunun 11 inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "Temin edilen belgelerin kaybolması veya çalınması halinde bu durum bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede ilgili bölge müdürlüğüne ve adli makamlara bildirilir." cümlesi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Vakıflarla ilgili bilgi ve belgeler, mahkemelere, savcılıklara, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerine verilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Vakıf yöneticisi; galleye müstahak vakıf evladında meydana gelen değişiklikleri Ek-25'teki formu doldurarak ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Seçimin yapılacağı adres, tarihi ve saati ile temsilci seçimine ilişkin hususlar seçimden en az iki ay önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bölge müdürlükleri tarafından gönderilecek verilere dayanılarak oluşturulan temsilci listesi ile Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi, seçim tarihinden en az yedi gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir."

"(3) İtiraz edilmeyen veya itiraz sonucu verilen karara göre düzenlenen listeler isme göre alfabetik sıralama yapılarak oluşturulur."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-23, Ek-24, Ek-25 eklenmiştir.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2008

27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/8/2010

27672

2-

11/8/2011

28022

3-

30/11/2011

28128

4-

19/1/2013

28533

5-

10/11/2013

28817

6-

18/9/2014

29123

7-

30/6/2016

29758

EK- DETAY İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haber 755 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahir Ünal: Orduda darbeci generaller vardı
28 Şubat 2018 10:50		 İnşaat sektöründe istihdam azaldı
28 Şubat 2018 10:45
Ak Parti, istismar düzenlemesi için CHP ve MHP ile görüşecek
28 Şubat 2018 10:30		 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
28 Şubat 2018 10:09
'Afrin ve Cerablus yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak'
28 Şubat 2018 09:50		 600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
28 Şubat 2018 08:20
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
28 Şubat 2018 06:20		 Başbuğ: Zeytin dalı kesinlikle haklı bir operasyon
28 Şubat 2018 01:52
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nı yalanladı
28 Şubat 2018 01:00		 ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
28 Şubat 2018 00:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Polat Alemdar 2
filozof 1
alyan anahtarı 1
vergi iade zarfı doldurmak 5
kreşteki çocuklara terlik ve tekmeyle dayak atılması 1
kadinlarin otomobil kullanmasi 1
hoşgeldin 3
dokuzsekiz 7
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 2
devlet bahçeli 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam