Türkiye 5G'de söz sahibi olacak

Barselona'da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne Türk Telekom'un da üyesi olduğu ONF (Open Networking Foundation) ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması damga vurdu. Anlaşmayla Türkiye 5G ve yeni nesil iletişim ağları konusunda daha fazla söz sahibi olacak. İşbirliği ile ONF'de geliştirilen yeni nesil iletişim teknolojiyeri, dünyada ilk kez Türkiye'de test edilerek, hayata geçirilecek. işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye'de yapılacak saha çalışmasını içeriyor. Bilişimin 94 milyar TL'lik bir sektör büyüklüğüne sahip olduğunu belirten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'de genişbant stratejisini 2017 sonunda ortaya koyduklarını belirtti. Arslan, anlaşma sayesinde güvenlik ve acil durumlarda hizmetlerin geliştirilmesinde 5G teknolojilerinin kullanılmasında öncü ülkeler arasında olacağımızı söyledi.

HEYECAN DUYDUK

ONF Direktörü Guru Parulkar, "İşbirliği ile ONF'nin yeni teknolojilerini ve açık kaynaklı M-CORD platformunun test edilmesini sağlayacağız. Türk Telekom'un test çalışmalarına destek verecek olmasından heyecanlıyız" diye konuştu.

DÜNYA TEKNOLOJİ DEVLERİ DE ORGANİZASYONUN PARÇASI O

Bu anlaşma ile Google, AT&T, Deutsche Telecom, Verizon, Telefonica, Comcast, NTT ve China Unicom gibi dünya devlerinin üyesi olduğu ONF'de geliştirilen yeni nesil iletişim teknolojileri, dünyada ilk kez Türkiye'de test edilerek, hayata geçirilecek. Böylece Türkiye, Türk Telekom'un da yönetim kurulunda yer aldığı ABD merkezli ONF'de geliştirilen, başta 5G olmak üzere yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli avantaj elde edecek.

Timur Sırt