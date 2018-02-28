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28 Şubat kararlarının çoğunda FETÖ'cü hakimlerin imzası var

Hain darbe girişimine kalkışan FETÖ, aslında 28 Şubat'ta aktif rol aldı. 254 kişinin müebbet hapis cezası aldığı 28 Şubat sürecinde, kararların çoğunda FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası yer aldı
28 Şubat 2018 07:05
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28 Şubat kararlarının çoğunda FETÖ'cü hakimlerin imzası var

28 Şubat cuntası ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) işbirliği yaptığı belgelerle bir kez daha ortaya kondu. 254 kişinin müebbet hapis cezası aldığı 28 Şubat sürecinde, kararların çoğunda FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası var. 28 Şubat mağdurlarının avukatı Hamza Uçan "28 Şubat cuntacıları ile FETÖ; 28 Şubat'ta etkin rol oynadı. Masumların hayatı çalındı. Masum insanlar, FETÖ'cü hakim ve savcılarla aynı cezaevinde. Yeniden yargılama talep ediyoruz" dedi. İşte örnekler:

Turan Bartın... 1999'da tutuklandı. FETÖ'cü Metin Özçelik, tutuklama kararını veren isimlerden. Bartın'ın soruşturmasına bakan Celal Kara da, 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin koordinatör savcısı olarak görev yaptı, FETÖ'nün kara kutusu Zekeriya Öz ile Almanya'ya firar etti.

Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan... 28 Şubat sürecinde uydurulan ve varlığı 18 yıldır tespit edilemeyen "Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu" adlı örgütün üyesi oldukları iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. 18 yıldır cezaevindeler. Sanıkları müebbet hapis cezasına çaptıran Ankara 11. Ceza Mahkemesi Başkanı Dündar Örsdemir, FETÖ üyesi ve yurtdışına firar etti. Savcı Mehmet Özgür'ün ByLock kullandığı belirlendi. Davayı onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul ve üyeler Hamza Yaman, Abdurrahman Kavu, Ahmet Toker de FETÖ'den tutuklandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın hükümlülerinden Hasan Kılıç, Mehmet Şahin, Yusuf Karakuş, Recep Aydın ve Mehmet Ali Tekin yönünden yargılamanın yenilenmesine karar verdi. 2000'de başlatılan Selam Tevhid Kudüs soruşturması, 2011'de FETÖ/PDY'nin polis ve yargı ayağı tarafından yeniden gündeme getirildi. Söz konusu hayali örgüt üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hedef alındı, söz konusu isimler yasadışı dinlendi ve teknik takip yapıldı. Soruşturmayı başlatan savcı Adnan Çimen meslekten ihraç edildi ve tutuklandı.

Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu iddiasıyla Soner Uçan, Fahri Türkoğlu, Yılmaz Çelik, Murat Kaloğlu, Muhammed Ali Tuluk, Ramazan Kabaklı, Yakup Tosun, Şenol Akta ve Sedat Karaca; 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevindeler. Hizb-ut Tahrir yargılamalarına bakan ve sanıklara ceza veren hakim, savcı ve Yargıtay üyelerinden 62'sinin FETÖ ile bağlantısı olduğu, 49 kişinin tutuklu bulunduğu tespit edildi.

CİHANÖZBOLAT...

1995'te İBDA-C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. İstanbul 2 No'lu DGM tarafından müebbet hapse çarptırıldı. Özbolat'ın davasına bakan mahkeme başkanı Şerafettin İste, FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında verilen tutuklama kararını kaldırdı. FETÖ'nün kafa kutusu olan ve 17-25 Aralık yargısal darbe girişimini yöneten ve Ergenekon soruşturmasına bakan Zekeriya Öz, Özbolat'ın girdiği duruşmaların savcısıydı. Özbolat'ın soruşturmasına bakan savcı halen tutuklu bulunan Mehmet Ergül, Balyoz soruşturmasının koordinatör savcısıydı.

SEBAHATTİNARSLAN...

1999'da dönemin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 7 yıl hapis yattı. 2006'da tahliye oldu. Cezasını eksik yattığı iddiasıyla 16 Şubat'ta yeniden tutuklandı. Arslan hakkında hapis cezası veren mahkemenin üye hakimi Hasan Hüseyin Özese, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti'nin başkanı olarak görev yaptı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Kararda imzası bulunan üye hakim İshak Eren, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alındı.

İLHANDOĞAN...

2001'de tutuklandı. Müebbet hapis cezası kararı veren Metin Özçelik, FETÖ'nün kamikaze hakimlerinden. Özçelik, İstanbul 29. Asliye Ceza Hakimi'yken, Tahşiye soruşturmasında tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile paralel devlet yapılanması adına sahte isimlerle dinleme ve teknik takip yapan 63 polis amirinin usulsüz olarak tahliye edilmesine karar vermişti. Özçelik, ByLock'u 864 kez kullandığı gerekçesiyle terör örgütü üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezası aldı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı onadı. HSYK tarafından meslekten ihraç edildi. Doğan'ın tutuklanmasına karar veren hakimler Mehmet Ekinci ve Birol Bilen, İstanbul'daki "Askeri casusluk" davasında, sanıklar lehine verilen TÜBİTAK raporunu dosyaya koymadığı gerekçesiyle Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

KENAN KIRAN

Sabah
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