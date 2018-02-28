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Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyarete gelen gazetecilere gündeme gelen 'ilkeler ittifakı' konusunda açıklamalarda bulundu.
Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, gazeteciler ile birlikte Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu ziyaretin detaylarını köşesinde yazdı.
Gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na ilk soru ittifakla ilgiliydi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ilkeler ittifakı önerisine nasıl baktığını sordular.
"Ben olumlu bakıyorum. Tabii olabilir ilkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda eğer bir birliktelik sağlanacaksa o ilkelerden yola çıkılarak yapılır. Zaten Türkiye'de uzlaşma ile yeniden bir Anayasa yapılmasını istiyoruz dedim. Daha önce de bunu deklare ettik biliyorsunuz. Buna ihtiyacı var Türkiye'nin" karşılığını verdi. AK parti ile MHP, 'Cumhur ittifakı' yaptı. Ancak CHP lideri, İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle ittifaka 'yeşil ışık' yaktı.
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