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'Gerçek' babaya tazminat şoku

İzmir'de özel bir şirkette yöneticilik yapan Çağlar K., 39 yıl sonra gerçek babası olduğunu öğrendiği Cihat K.'yı babalığı benimsemediği için mahkeme kararı ile 75 bin TL'lik tazminata mahkum etti. Tazminatı ödememek için mahkeme sürecinde üzerine kayıtlı 13 gayrimenkulü başkalarına sattığı öne sürülen baba Kolca, itiraz ederek kararı üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay, hem tazminatı hem de DNA masraflarını baba Kolca'nın ödemesini hükmetti
28 Şubat 2018 07:15
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'Gerçek' babaya tazminat şoku

6 yıl önce ölüm döşeğindeki babası Mustafa B'nin itirafı ile gerçek babasının Cihat K. olduğunu öğrenen Çağlar K., babalık davası açtı. Mahkeme, hem Çağlar K.'nın hem de ölen baba Mustafa B. ile anne Canan B.'nin mezarlarının açılarak DNA örneklerinin alınmasına karar verdi. DNA sonuçları, Çağlar K.'nın biyolojik babasının Cihat K. olduğu ortaya çıktı. K., kendisinden 39 yıl gerçeği saklayan ve Cihat K.'ya 150 bin liralık tazminat davası açtı.

MANEVİ TAZMİNAT VERİLDİ

İzmir'de görülen davada hakim, Cihat K.'nın oğluna 75 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Baba K., tazminat kararına itiraz etti. Çağlar K.'yı haklı bulan Yargıtay ise, Cihat K.'nın hem söz konusu tazminatı ve faizini hem de DNA testi masraflarını babanın ödemesine karar verdi. Çağlar K.'nın avukatı Varol Turbay, "Yargıtay, babalığı benimsememenin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu hüküm altına alarak emsal bir Çağlar Kolca karar verdi" dedi.

Kaynak: Yeni Asır
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