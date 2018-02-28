Adana'da milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrak şirketi ile Türk şirketler Rönesans ve Bayegan arasında Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, "Tesisin faaliyete geçmesi ile cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltmış olacağız" dedi.

DEİK tarafından organize edilen, 'Cezayir - Türkiye İş Forumu'na katılan Erdoğan Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz 15 yılda diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi konusunda da büyük bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.

Erdoğan, "2008 küresel finans krizi ve 2016 darbe girişimi başta olmak üzere tüm olumsuzluklara rağmen yıllık ortalama büyümemiz yüzde 5.7 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın yüzde 7.5 olmasını bekliyoruz. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara hatta henüz açıklanmayan son rakamlarla muhtemelen 12 bin dolar düzeyine çıkardık" diye konuştu.

Cari açık azalacak

Türkiye'nin sahip olduğu imkan, birikim ve deneyimi dostları ile paylaşmaktan çekinmediğini söyleyen Erdoğan, "Bize bir adım yaklaşana bizim koşarak gittiğimizi dostlarımız çok iyi bilir. 200'e yakın iş adamımız ile geldik. Yatırımları geliştirmeliyiz. Bu bölgeyi siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüyoruz. En büyük ticaret ortağımız Cezayir'dir. 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyorum. Bunu hiç olmazsa 5 milyar dolara en kısa zamanda büyük fayda var. Kısa sürede ilk etapta 5, ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

Bu hedef için önemli bir adım atıldığını da açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrak şirketi ile ülkemizin önde gelen firmalarından Rönesans ile Bayegan arasında Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yılda 450 bin ton poliproplen krom üretecek bu tesisin ham maddesi elbette Cezayir'den tedarik edilecek.

Tesisin faaliyete geçmesi ile cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltmış olacağız. Ülkelerin ticaret hacminde adeta doping etkisi yapacak."

Kıvanç El