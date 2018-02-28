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29 sağlık bölgesinde en az 1 AMATEM şart

Uyuşturucuyla mücadele; arz ile mücadele, taleple mücadele, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve uyum hizmetleri, iletişim başlıklarını kapsayacak. 81 ilde narkotim ekibi kurulacak, okullarda eğitim verilecek ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı artırılacak
28 Şubat 2018 07:45
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29 sağlık bölgesinde en az 1 AMATEM şart

Hükümetin, uyuşturucu ile mücadeleyi öngören eylem planına ilişkin taslakta yer alan bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Henüz kamuoyuna açıklanmayan taslak halindeki 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na göre, bağımlılıkla mücadele sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknolojinin hatalı kullanımı bütüncül çerçevede ele alınacak.

Taslakta öne çıkan bazı hedefler şöyle:

- Uyuşturucu ile mücadele dört ana başlık altında gerçekleştirecek: Arz ile mücadele, taleple mücadele, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve uyum hizmetleri, iletişim.

- Toplum, her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutulacak. Toplumun uyuşturucu konusundaki farkındalık düzeyi artırılacak.

- Uyuşturucu maddeye bağlı kaçakçılık, üretim, kullanım, dağıtım ve sokak düzeyinde satışı engellemek ana hedeflerden biri olacak. Arzın önlenmesi kapsamındaki mücadelede özellikle uluslararası stratejik iş birlikleri güçlendirilecek.

Narkotimler 81 ile

- Sokak bazında mücadelede, 50 ilde görev yapan narkotimler yeni dönemde 81 ile yaygınlaştırılacak ve bu konuda eğitim alan personel sayısı artırılacak.

- Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla, bu ilaçların eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilecek.

- Uyuşturucu madde kullananların sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı birey haline gelmesini sağlamak özel hedefler içinde yer alacak.

Öğrenciye eğitim

- İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim verilecek.

- Kamu kurumlarında çalışan tüm personele uyuşturucuyla mücadele eğitim verilecek.

- ALO 191 hattının etkinliği artırılacak.

- Rehabilitasyon merkezlerinin sayısı artırılacak.

- Ayakta tedavi merkezleri ulaşılabilir olacak.

- 46 ayakta rehabilitasyon merkezinin açılması öncelikli hedefler arasında yer alacak.

- 29 sağlık hizmet bölgesine en az 1 AMATEM olacak.

- Hem bağımlıların hem de ailelerinin danışacakları merkezler faaliyet gösterecek.

- Bağımlı çocukların sosyal uyum süreçlerine dahil edilmesi için bütüncül tedavi yaklaşımı izlenecek.

- Yeşilay tarafından yürütülen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tüm illerde bulunacak.

Riskli illerde analiz

- Atık su analiziyle elde edilen, bin kişi başına gram uyuşturucu kullanım miktarı çok önemli göstergelerden biri. Türkiye'de İstanbul ve Adana'da İçişleri Bakanlığı'nın desteği ve Yeşilay'ın koordinasyonuyla birlikte yürütülen atık su analiziyle özellikle uyuşturucunun kullanımı, türü bölgesel anlamda tespit edilebiliyor, epidemiyolojik verilere net olarak ulaşılabiliyor. Halen pilot olarak devam eden atık su analizi, tüm riskli illere 2018'de yaygınlaştırılacak.

Bölgesel toplantılar

- Özellikle uyuşturucuyla ilgili yapılan haberlerde olumlu haber sayısının olumsuz haberlere oranı yükseltilecek.

- Tüm paydaş kurumlar, yazılı, görsel ve sosyal medyada ortak şekilde uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini tanıtacak.

- Sağlık Bakanlığı bünyesinde koordinasyon yürütülerek ortak projeler, bölgesel değerlendirme toplantıları ve eylem planı kapsamında kurulların onayladığı projelerin

Bahar Atakan
Milliyet
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