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Sarı ışıkta geçen sürücü Meryem'i hayattan koparttı

İstanbul Bağcılar'da kırmızıya yakalanmamak için sarı ışıkta gaza basan Vahit D., kontrolünü kaybettiği aracıyla kaldırıma çıkıp aileyi biçti. 8 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralı. Sürücü denetimli serbestlikle bıra
28 Şubat 2018 07:50
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Sarı ışıkta geçen sürücü Meryem'i hayattan koparttı

İstanbul Bağcılar'da aşırı hızlı otomobil kaldırıma çıkıp 4'ü çocuk 6 kişiyi biçti, 8 yaşındaki Meryem'i canından etti. Cinayet gibi kaza Yavuzselim Mahallesi'nde yaşandı. Tuba C. ve yengesi Suzan C. yanlarına çocuklarını da alıp gezintiye çıktı. Kaldırımda yürüyen aileye sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil çarptı. Kazada Suzan C. ve çocukları B.Y. (11), M.Y. (13) ile Tuba ve çocukları M.E. (3), Meryem (8) yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Meryem C. hayatını kaybetti. Kaldırıma çıkan aracın direksiyonundaki Vahit Kaan D.'nin otomobilini çok hızlı kullandığı, sarı yanan trafik ışığında kırmızıya yakalanmamak için gaza daha da yüklendiği iddia edildi. Kazanın ardından gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Vahit Kaan D., denetimli serbestlik kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözü yaşlı anne Tuba C. "Bir taraftan oğlum M. E.'yi korumaya aldım. O sırada bir taraftan da kızım Meryem'i tutmak istedim. Ancak ulaşamadım. Oğlumla düştüm yere ama kızımı kurtaramadım. En çok beni kahreden ise kızımı toprağa verirken sürücünün serbest bırakılması, dışarıda olması" dedi.
Habertürk
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