Cinderesi ve Raco'ya 'yumuşatma'

Zeytin Dalı Harekatı'nda 40'ncı güne girilirken, operasyonlar Afrin'in batısındaki Cinderes ve Raco'ya kilitlenmiş durumda. Tümüyle kuşatılan kasaba ve beldedeki terör hedefleri yoğun şekilde vuruluyor. KARAR'a bilgi veren güvenilir kaynaklar, Cinderes ve Raco'daki teröristlerin direncini sıfırlamaya yönelik, yoğun ateş altına alınan bölgede yumuşatma faaliyeti yürütüldüğünü bildirdi. Afrin'de yaklaşık 15 bin, Cinderes ve Raco'da ise 3 bin teröristin bulunduğunun tespit edildiğini belirten kaynaklar, kasaba ve beldede az sayıda sivil olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Teröristlerin sivil kıyafetler giymeleri nedeniyle kesin tespitler yapılamıyor. Kuşatılan bölgedeki sivillerin yerleşim yerlerini boşaltması için çağrılar yapılarak süre tanındığı da ifade ediliyor.

Afrin'den önceki en büyük kasaba olması nedeniyle operasyon için önem taşıyan Cinderes ve Raco'ya meskun mahal çatışmalarında uzman JÖH ve PÖH'ler girecek. Ancak öncesinde teröristlerin sığınak, barınak, tünel, mühimmat depolarının vurulmasıyla örgütün mukavemeti zayıflatılıyor. Ayrıca Afrin ve çevresindeki terör hedefleri de bombalanmaya devam ediyor. Bu bölgeden Cinderes ve Raco'daki teröristlere takviye ve mühimmat desteği gelmesi de bu şekilde engelleniyor. Bölgeden gelen anlık görüntüler analiz edilerek operasyonlar yürütülüyor. Örgütün hareket kabiliyeti kısıtlandıkça sivil ölümleri propagandasını artırdığı belirtiliyor.

MENBİÇ KOMİTESİ 8 MART'TA TOPLANIYOR

Türkiye ile ABD arasında, FETÖ ve PKK/PYD konularında çözüm aramak üzere kurulan üç teknik komiteden ilkinin toplantısı 8-9 Mart'ta ABD'de yapılacak. ABD Başkanı Rex Tillerson'ın 15-16 Şubat'taki Ankara ziyaretinde, ikili ilişkilerin normalleştirilesine katkı sunması amacıyla, Suriye, FETÖ ve Irak meseleleri üzerine 3 komite kuruldu. Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantısını yapacak. Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi isteği. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

ÖRGÜT BMGK KARARINA SARILDI

BMGK'nın Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki rejim saldırıları için çıkardığı 30 günlük ateşkes kararının Afrin'de uygulanması için uluslararası baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Örgütün uluslararası müdahale için özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun propaganda sürdürdüğünü belirten kaynaklar, Türkiye'nin ise muhataplarına buradaki mücadelenin teröristlerle yapıldığını anlattığını bildirdi. Kaynaklar, Doğu Guta için verilen ateşkes kararının, Afrin'deki sivilleri kurtarmak için teröristlerle yapılan mücadeleyi etkilemesinin teamüllere aykırı olduğu değerlendirmesi yaptı. Teröristlerden temizlenen bölgelere Afrin halkının yerleştirildiği, bu durumun da harekatın hedeflerini dünya kamuoyuna kanıtladığı ifade edildi.

BİN KORUCU İLETİŞİM İÇİN BÖLGEDE

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan korucu sayısının bin olduğu öğrenildi. Korucuların, güvenlik tedbirlerinin yanı sıra askerle bölge halkı arasında iletişim kurulması görevini üstlenecekleri öğrenildi. Bölgeye giden korucuların Diyarbakır ve Mardin bölgelerinden olduğu belirtildi. Diğer yandan Afrin'de teröristlerden temizlenen köylerdeki Suriyelilerle Kürtçe iletişim kuracak korucuların bu şekilde büyük kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca Güneydoğu'daki illerde görev yapan çok sayıda güvenlik korucusu da harekat başladıktan sonra askerlik şubelerine başvurmaya devam ediyor. Başvurularda korucuların gönüllü katılım formu imzaladıkları kaydedildi.

HİLAL ÖZTÜRK