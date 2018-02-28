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600 mağdur yeniden yargılama bekliyor

28 Şubat sürecinde yargılanarak tutuklanan 600 mağdur yeniden yargılama bekliyor. Hukukçular, yeniden yargılama hakkı veya emsal bir kararla yıllardır hukuksuz şekilde hapis yatan bu kişilerin tahliye edilebileceğini belirtiyor.
28 Şubat 2018 08:20
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600 mağdur yeniden yargılama bekliyor

28 Şubat sürecinin üzerinden 21 yıl geçti. Başörtülü kadınların okullara sokulmadığı, dini vazifelerini yapmak isteyenlerin kamusal alandan silinmeye çalışıldığı günlerde, binlerce insan da hukuksuz şekilde tutuklanıp yargılandı. Hukuksuz delillerle yargılanıp haklarında hüküm verilen 600 kişi, neredeyse 20 yılı aşkın bir süredir seslerini duyurmaya çalışıyor. KARAR'a konuşan hukukçular, hala cezaevlerinde olan 28 Şubat mağdurları için nasıl bir çözüm getirilmesi konusunda tek bir cümlelik bir düzenlemenin bile yeterli olacağına işaret etti. Meclis'ten çıkacak bir yasa, emsal karar veya KHK ile getirilecek yeniden yargılama hakkı ile bu kişilerin yaşadıkları acıların bir nebze dineceğini kaydeden hukukçuların görüşleri şöyle:

YARGITAY EMSAL KARAR VEREBİLİR

İmam Hatip kökenli olduğu için 28 Şubat sürecinde akademisyenliğine engel olunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Balcı: "28 Şubat'ın bir darbe girişimi olduğu, FETÖ'nün de desteğini aldığı ortadadır. Eskiye dayanılan delillerin hukuksuz olduğu ortaya çıktığında derhal tahliye kararı verilmesi gerekir. O dönem, Batı Çalışma Grubu'nun yapmış olduğu faaliyetler başlı başına 28 Şubat'la ilgili olarak herkesin tahliye edilmesini gerektirir. Mağdurların cezaevinden çıkmaları da emsal bir kararla olur. Yargıtay FETÖ'nun kumpas davalarında vermiş olduğu gibi emsal bir karar verebilir."

ÖRNEK TUNUS DGM'Sİ

Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından yargılananlara yeniden yargılama hakkı verilmesi gerektiği kaydeden 28 Şubat sürecinde mağdurların avukatlığını üstlenen Cüneyt Toraman şunları söyledi: "Benzer bir olay Tunus'ta oldu. Tunus Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin 1987-2010 arası verdiği bütün kararlara yeniden yargılama kararı verildi. Biz, Tunus'tan daha köklü bir devletiz. Türkiye'nin bunu tabiki yapması gerekir. KHK'ya eklenecek bir maddeyle bu problem çözülebilir. Nihayetinde emniyet ifade tutanağı dışında başka bir delil yok. Tek bir silah, tek bir bomba veya terör eylemi yok. 1999'un Aralık ayında Türkiye'de 18 irticai terör örgütü var denildi."

YARGILAMALAR MANİPÜLATİFTİ

MAZLUMDER'in kurucularından ve 28 Şubat sürecinde derneğin İstanbul Şube Başkanlığı görevini yürüten Avukat Şadi Çarsancaklı: "Yargılamaların çoğu bitti ve bu yargılamalar tıpkı Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi manipülatif yargılamalardı. FETÖ'cüler de bu işi 28 Şubatçılardan öğrenmişti. Objektif karar veren her hakim sürgüne uğradı. En azından o dönemde yapılmış olan yargılamalara yeniden yargılanma hakkı verilebilir. Böylelikle mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi ve yeniden daha objektif şartlarda dosyaların ele alınması sağlanabilir. Bu açıdan bir yasa veya KHK ile yeniden yargılama hakkı tanınabilir."

KENAN BUTAKIN

Karar
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