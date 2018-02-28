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Çeyrek altınla örgüte yeniden kazanım

FETÖ'nün örgütten ayrılan mensuplarını yeniden kazanmak için takibe aldığı ortaya çıktı. İtirafçı olan Astsubay Cemil A., ortaokuldayken evlerine gittiği örgütün tam 10 yıl sonra çeyrek altınla karşısına çıktığını anlattı
28 Şubat 2018 08:30
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Çeyrek altınla örgüte yeniden kazanım

Kripto FETÖ'cülerin deşifre olmamak için iletişim kurduğu 'kontörlü telefon'dan çıkan 4 asker hakkında daha dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilere, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltildi. İtirafçı olan şüpheli Astsubay Cemil A.'nın beyanları, örgütün, irtibatını koparan mensuplarını yıllarca takibe aldığını ve peşini bırakmadığını, FETÖ'ye yeniden kazandırılacaklara ise 'Ümit' adı verildiğini ortaya koydu. Cemil A., örgütle ilk temasının 1995'te ortaokul son sınıfta olduğunu anlattı. Şüpheli A., astsubaylık okulunda 2. sınıftayken (1997) dedesinin yanına evci çıktığı bir gün örgüt evindeki Ramazan kod adlı kişinin karşısına çıktığını belirterek, "1.5 yıl sonra beni bularak görüşmesinde endişe duyduğum için bir daha bu kişiyle görüşmedim" dedi.

10 YIL SONRA EVİNE GELDİ

2007'de Kocaeli'nde görev yaptığı dönemde nişanlandıktan sonra izin alarak memleketi Bilecik'e gittiğini söyleyen Cemil A., örgütün tam 10 yıl sonra kendisiyle irtibata geçmesini şöyle aktardı: "Annem içinde çeyrek altın bulunan bir hediye paketini uzatarak 'iş arkadaşın Ramazan nişan hediyesi olarak göndermiş, dışarıda bekliyor' dedi. Tedirgin olarak önce evden çıkmadım ancak şahıs ayrılmayınca yanına gitmek zorunda kaldım. Kim olduğunu sorduğumda Ramazan abinin selamı ile geldiğini, nişanımın hayırlı olmasını söyledi. Uzun bir aradan sonra neden benimle görüşmek için geldiğini sorunca öğretmen olduğunu öğrendiğim Serkan isimli bu kişi, benim gibi kısa süreli de olsa örgütle teması olup daha sonra ayrılan kişilere örgüt içerisinde 'Ümit' denildiğini, Fetullah Gülen'in bu şahıslara doğru yolu bularak, tekrardan örgüte dahil olmaları için dua ettiğini söyledi.

Ayrıca benden herhangi bir şey beklemediklerini sadece dini anlamda bana yardımda bulunmak istedikleri belirterek endişelerimi gidermeye çalıştı. Görüşmenin sonunda şahsa telefon numaramı verdim ve bu şekilde örgüt ile yeniden temasım başladı." Mahrem imamların irtibatları kontörlü telefon üzerinden sağladığını aktaran Cemil A., FETÖ ile temasının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına kadar devam ettiğini vurguladı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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