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KDV sistemi sil baştan değişiyor
'KDV Reformu' olarak bilinen kanun değişikliği tasarısıyla, 33 yıllık sistem sil baştan ele alınıyor. 1 milyon mükellefi kapsayan paketle KDV; yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük olmaktan çıkıyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın dün partisinin grup toplantısında değindiği 'KDV Reformu' olarak da bilinen kanun değişikliği tasarısı TBMM'ye gönderildi. Kanun tasarısının detaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Tasarının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir" dedi.
SÜRE 3 AYA İNDİRİLECEK
Kanun tasarısında 25 madde bulunuyor. Bakan Ağbal, tasarı içerisinde reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenlemenin sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğunu söyledi. Ağbal "Tasarıyla 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecek" dedi. Bakan Ağbal'ın değerlendirmeleri şöyle: Defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getiriliyor. İhracatta yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.
İSTİSNALAR GENİŞLİYOR
AR-GE faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına, oyun yazılımlarına KDV istisnası olacak. Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınacak. Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri KDV'den istisna tutuluyor. Hayırseverlerin okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu gibi hizmetleri katma değer vergisinden muaf olacak.
Osman Çobanoğlu
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