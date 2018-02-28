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Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
28 Şubat 2018 08:50
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım her iki yönde ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma karşı yönden gidiş geliş olarak izin veriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerinde, Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikametindeki ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 58, 60 ve 61. kilometrelerinde Sümbüllü-4, Seyitler-1 ve Seyitler-2 tünellerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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