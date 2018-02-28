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Çorum'da otomobil kanala devrildi: 1 ölü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Suriye uyruklu Hüseyin Ahmed (27) idaresindeki 01 SAA 606 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kanala devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ahmed, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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