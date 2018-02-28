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Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
15 Temmuz'dan sonra açığa alınan, daha sonra vefat eden öğretmen Gökhan Açıkkolu göreve iade edildi
15 Temmuz'dan sonra gözaltına alınıp daha sonra vefat eden öğretmen Gökhan Açıkkolu göreve iade edildi.
Baba Açıkkolu, vefat eden oğlunun, dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş tarafından oluşturulan ancak daha sonra kaldırılan hainler mezarlığına defnedilmek istendiği, imamın cenaze namazını dahil kıldırmak istemediğini belirtmişti.
İşte vefat eden öğretmenin göreve iade yazısı
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