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PKK'ya ait dergi satışı yapan 2 öğrenciden 1'i tutuklandı
Terör örgütü PKK propagandasının yer aldığı dergilerin satışını yaptıkları iddia edilen 2 üniversite öğrencisinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana'da terör örgütü PKK propagandasını içeren dergilerin satışını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde terör örgütü PKK propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde ifadelerin yer aldığı derginin satışını yapan biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi C.A. ile Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi M.G, emniyetteki işlemlerin ardından "terör örgütüne finansal destek sağlamak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.G. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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