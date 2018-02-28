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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Z.Ç, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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