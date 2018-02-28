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21. dönem POMEM'de eğitim tarihleri
21.Dönem Pomem mülakatlarında başarılı olan lisans mezunu 7.218 erkek, 1.000 kadın ve Önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 10.218 polis adayının eğitim tarihlerini yayınlıyoruz
21.Dönem Pomem mülakatlarında başarılı olan lisans mezunu 7.218 erkek, 1.000 kadın ve Önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 10.218 polis adayının eğitim tarihlerini yayınlıyoruz.
04-18 Mart 2018: Adayların intibak eğitimi ve Sağlık Kurulu raporlarının aldırılması
19-25 Mart 2018: İntibak eğitimine katılan adayların izne gönderilmesi ve Yüklenme Senetlerinin yapılması
25 Mart 2018: Öğrencilerin eğitim merkezine gelişleri
26 Mart 2018: 1.Dönem Başlangıcı
11-17 Mayıs 2018: 1.dönem sonu sınavları ve sonuçların ilanı
18-20 Mayıs 2018: Sömestr tatili
21 Mayıs 2018: 2.Dönem Başlangıcı
14-17 Haziran 2018: Ramazan Bayramı tatili
17 Haziran 2018: Bayram tatili sonrası eğitim merkezine dönüş
28 Temmuz-3 Ağustos 2018: 2.dönem sonu sınavları ve sonuçların ilanı
4-5 Ağustos 2018: Tören hazırlıkları
7-9 Ağustos 2018: Eğitim Sonu Sınavı
12 Ağustos 2018: Yemin Töreni-Kura Çekimi
Tüm polis adaylarına eğitimleri boyunca başarılar dileriz.
POMEM adaylarının bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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