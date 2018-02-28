1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı BM kararında Afrin'in yer almadığını açıkladı
28 Şubat 2018 10:09
Yazdır
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının Afrin'i de kapsadığına ilişkin açıklaması hakkında, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye'ye yaptığı atıf hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının odak noktası, rejimin bir hafta içinde yüzlerce sivilin katledilmesine ve hastane, okul gibi sivil tesislerin tahrip edilmesine yol açan saldırılarının durdurulması, ayrıca rejimin uyguladığı kuşatma siyasetinin açlığa mahkum ettiği insanlara insani erişim sağlanmasıdır. Karar, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardım erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan sağlanması amacıyla çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün süreyle insani ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadır. Kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmemektedir. Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir."

Aksoy, Türkiye'nin, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda BM Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti.

"Hal böyleyken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir." ifadelerini kullanan Aksoy, kararı amaç ve hedeflerini çarpıtmadan hayata geçirmenin, ilgili tüm taraflar için öncelik teşkil etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Masum halkın korunması saikiyle alındığı varsayılan kararın, teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır. Bu çerçevede, ABD'nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz. Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesi için üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir."

Memurlar.Net
Bu haber 866 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahir Ünal: Orduda darbeci generaller vardı
28 Şubat 2018 10:50		 İnşaat sektöründe istihdam azaldı
28 Şubat 2018 10:45
Ak Parti, istismar düzenlemesi için CHP ve MHP ile görüşecek
28 Şubat 2018 10:30		 'Afrin ve Cerablus yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak'
28 Şubat 2018 09:50
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
28 Şubat 2018 08:20		 Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
28 Şubat 2018 06:20
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Şubat 2018 02:01		 Başbuğ: Zeytin dalı kesinlikle haklı bir operasyon
28 Şubat 2018 01:52
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nı yalanladı
28 Şubat 2018 01:00		 ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
28 Şubat 2018 00:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Polat Alemdar 2
filozof 1
alyan anahtarı 1
vergi iade zarfı doldurmak 5
kreşteki çocuklara terlik ve tekmeyle dayak atılması 1
kadinlarin otomobil kullanmasi 1
hoşgeldin 3
dokuzsekiz 7
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 2
devlet bahçeli 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam