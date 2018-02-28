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Altının gramı güne düşüşle başladı
Gram altın 161,3 lira, çeyrek altın 265 lira ve Cumhuriyet altını 1.078 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,3 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 161,7 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalışla 161,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.078 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.318,3 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı sunumda, bankanın gelecek birkaç yıl boyunca ekonominin aşırı ısınmasını engellemek ve enflasyon hedefini tutturmak amacıyla kademeli faiz artırımlarını sürdürmeyi planladığını bildirdiğini dile getirdi.
Powell'in sunumunun ardından küresel piyasalarda doların değer kazandığını, emtia fiyatlarının ise gerilediğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının dün günü yüzde 1,10 düşüşle 1.318,7 dolardan tamamladığını kaydetti.
Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.315 doların destek, 1.325 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının, altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 1600 liranın destek, 162,5 liranın direnç konumunda olacağını dile getirdi.
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