Ak Parti, istismar düzenlemesi için CHP ve MHP ile görüşecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Akdağ'ın açıklamaları:

ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİ

Bu konular konuşulurken hep yasa konusuna odaklanıyoruz. Yasaların dışında yapılacak uygulamalar var. Ailelerin, çocukla temas halinde olan insanların eğitilmesi... Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, benzeri çocukla temas eden kişilerin çalıştırılması ile ilgili tedbirlerin alınması... Olay vuku bulduktan sonra çocuğun ve ailenin korunması, bu gerçekten başından sonuna kadar değerlendirilmesi gereken bir konu. Birkaç bakan bir arada çalışınca bürokratlarla da sık bir araya geliyoruz ve takım ruhu oluşuyor.

"CHP VE MHP GRUPLARINI ZİYARET EDECEĞİM"

Bugün bakanlarımızla bir kez daha toplanacaktık, onu yarına erteledik. Ben bugün CHP ve MHP gruplarını da ziyaret edeceğim. Bu konuların iktidar ve muhalefetle beraber görüşülmesi lazım.

"BÜTÜN İLLERİMİZDE ÇİM'LERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığımız, Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) 2018'de toplam etki alanının, nüfusun yüzde 78'ine ulaşmasını hedeflemişti. Şöyle bir karar aldık; nüfusun yüzde 100'üne ulaşacak. Bütün illerimizde ÇİM'leri yaygınlaştıracağız.

"ÇOCUĞUN KARAKOLA, ADLİYEYE GİTMEMESİNİN TEMİNİNE ÇALIŞACAĞIZ"

Çocuğun karakola, adliyeye gitmemesinin teminine çalışacağız. Bir önemli husus da gizlilik meselesi. Basınımızdan, muhalefetimizden gerekli desteği almamız lazım. Cezayı artırdık, çocuğu da koruyamadık, ifşa oldular. İstediğin cezayı ver, hayatı gidiyor, mahvoluyor. İşin ilk dakikalarından başlayarak bu yavrularımızın ve ailelerinin ifşa edilmemesi için gerekli tedbirleri almamız lazım. Hangi yasal düzenlemeyi yaparsak yapalım, yayını yapan kuruluşlarımızın yüksek hassasiyeti olmazsa istediğimiz kadar başarılı olamayız. Çocuğun baş harfleri yazıyor, mahallesi belli, kasabası belli, herkes öğreniyor bunu.

Mağdur hakları ile ilgili tasarı da hazırlanmış durumda. Birlikte getirebiliriz. Ben bunları da muhalefetle görüşeceğim.

KİMYASAL HADIM: "MUHTEMELEN UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

Konu sadece cezaları ardı ardına dizme konusu değil. Failin cinsel arzusunun baskılanması toplumda çok konuşuluyor. Buna bir ceza tedbiri olarak bakmamak lazım. Bu riskin azaltılması için... Bu kişilerin daha sonra hayatlarında aynı fiili tekrarlama risklerinin büyük olduğunu biliyoruz. Bu isteğin o kişi toplum içine çıktığında azaltılması bir tedbir. Bu tedbiri de muhtemelen uygulamaya koyacağız. 2014'te cezaları ciddi ölçüde ağırlaştırmıştık. İstismarın çeşitleri var. Taciz diyebileceğimiz sözlü istismar. Sarkıntılık diyebileceğimiz kısa süreli istismar. Bir de bildiğimiz tecavüz var.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DÜŞÜNÜYORUZ"

Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz.

Birçok ülkede basın bu hususta kendine düşeni yapıyor. Bir otokontrol var. Biz basınımızla ciddi ciddi oturup konuşacağız. Muhabirlerden tutup, sayfa editörlerine varıncaya kadar bu hususta eğitimin yapılması gerekiyor. Kötü niyetle yayın elbette yapılmıyor. Burada ciddi bir paydaşlık oluşturmamız lazım. Ensest dediğimiz, aile için ilişkiler de çok yüksek. Bunlar sadece ceza ile olmuyor.

"BU MESELEDEN DOLAYI 'AĞIR CEZA HAKİMLİĞİNDEN VAZGEÇTİM' DİYENLER OLDU"

Cezaları artırdık, vicdanen yargıcın önüne bir şey geldiğinde delil yetersizliği varsa yargıç çok sıkıntı içine düşüyor. Yüksek ceza vereceksiniz, vermesiniz sizin ve toplumun vicdanını yaralıyor, verseniz yeterli delil olmuyor. Yargıçları da yargılamamız lazım. Konuştukça ben onların işlerinin zorluğunu anladım. Bu meseleden dolayı ağır ceza hakimliğinden vazgeçtim diyenler oldu.

Düzenlemeyi 10 gün içerisinde TBMM'ye getireceğiz. Bu teklif çalışma heyetindeki her bir kişi, hiyerarşik seviyesi ne olursa olsun doğrudan bakanımızla temas halinde olacak, başka bir hiyerarşi koymayacağız. Arkadaşlarımızın günde 16 saat çalıştığı oldu. Bizim yaptığımız acil eylem planı uygulamak.

Herhangi bir modellememiz yok. Her ülkenin kendi şartları var. İngiltere'de 12 yaş altındaki çocuklara müebbet hapis verildiğini biliyoruz. Bu kadar yüksek ceza olur mu diyenlere verilebilecek cevabımız var. Neticede kendi insanımıza ve kendi kültürümüze uygun çözüm oluşturmak zorundayız.

Öncelikle eğitim, farkındalığın artırılması, ailelerin ve çocukların eğitimi... Nihali olarak eğiteceğiniz gruplar, öğretmenler, sağlık çalışanları, sportif faaliyetlerle ilgilenen kişiler, polisler, yargıçlar, onların da ilave eğitime tabii olması lazım. Basın mensupları...

Bir dersin içine bunlar, modüller şeklinde konuluyor. Bunlar bir daha gözden geçirilecek. Gerekirse biraz daha kuvvetlendirilecek.

Verilerin ortak kullanılacağı ama işin mahremiyetinin de korunacağı yeni bir çalışma yapıyoruz. TÜİK, bir veri sözlüğü ve veri seti üzerinde de çalışıyorlar.

MUHALEFETLE GÖRÜŞME

Oy birliği ile geçmesi arayışı içindeyiz. En doğruyu bulmak anlamında elbette esnek olmalısınız.

Bağımlılıkla ilgili haberler verilirken keyif verici maddeler veya altın vuruş gibi kelimeler kullanılıyor. Halbuki ölüme götüren bir şey bu. Umut ediyorum ki oy birliği ile yasaları geçiririz.