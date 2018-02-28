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İnşaat sektöründe istihdam azaldı

İnşaat istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 azalarak 67,8'e geriledi
28 Şubat 2018 10:45
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İnşaat sektöründe istihdam azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 gerileyerek 67,8 değerine düştü. Endeks, 2017'de 2016'ya göre ise yüzde 9,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 gerileyerek 66,1'e indi.

Söz konusu dönemde, takvim etkisinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, 2016'nın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,7 gerileyerek 64,6 oldu. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı ve 62,3 değerini aldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2017 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 188,2'e yükseldi. Endeks 2017'de ise bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artış gösterdi ve 184,5'e çıktı.
Anadolu Ajansı
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