Ak Parti Sözcüsü: Akit Tv sunucusunun yaptığı sabotajdır

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de soruları yanıtlıyor.

Ünal, "Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü, neler söylemek istersiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Anılarımızda daha taze. 'Bin yıl sürecek denilen' ve temelde devleti kim yönetecek tartışması... Onbinlerce mağdur üereten bir süreç. Bugün de etkileri devam ediyor...

Türkiye darbelerle yüzleşme imkanı yakalamıştı ama maalesef FETÖ'cü yapılanma tarafından bir kumpasa dönüştürüldü. 'Eregenekon, Balyoz kumpas davalarıydı deniyor' ama bu nitelemeyi şu şekilde anlamalıyız.

Bu milletin darbelerle yüzleşme fırsatı; yargılama ve hesaplaşma sürecinden çıkarılıp FETÖ'cü yapı tarafından bir kumpasa dönüştürüldü. Bu, ordunun içerisinde yuvalanmış darbeci generaller yoktu anlamına gelmiyor, bunlar vardı. Bunlar millet iradesinin üzerinde görüyorlardı kendilerini. AK Parti döneminde Türkiye darbelerle yüzleşme imkanı buldu ancak maalesef bu yapı işi sulandırdı. Türkiye 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü ve 27 Mayıs'ı unutmayacak. 15 Temmuz ise darbe değil işgal girişimiydi, bunu ayrı tutmak gerekiyor."

"ABD, SURİYE'Yİ DOĞRU OKUSUN"

Gözler Afrin'de, Zeytin Dalı Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor ama dün ABD'den önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de 26 Şubat itibarıyla 30 gün ateşkes öngören karar tasarısının tüm Suriye'yi kapsadığını savundu. Ne dersiniz?

"Türkye, Suriye'deki iç savaşın tarafı değildir, Suriye'nin barış ve istikrara kavuşması için bir çaba içinde. Sınır ve iç güvenlik için yürüttüğü bir harekat var Türkiye'nin. Bunu Suriye'nin iç savaşına yönelik olarak nitelemek yanlış okumadır...

Siz öncelikle Suriye'yi iyi okuyun, oradaki terörist unsurlarla iş birliği içinde hareket etmenizin NATO'nun güney sınırlarını tehdit etmesine bakın. Bunu yapacaksınız ve sonra Türkiye'ye iyi okuyun diyeceksiniz...

Şu an Afrin'le ilgili hilal tamamlandı ve Afrin terörist unsurlardan temizlenecek. Afrin'le ilgili gözlerden kaçan bir şey var. PKK'nın kurulduğu yer, merkezi, kalbi; kurulması düşünülen devletin başkenti olarak tasarlanan yer Afrin'dir. Bugün tam da Türkiye terörü kaynağında kurutuyor. Bu kadar kuyruklarına basılmış gibi bağırmalarının nedeni budur. "

SEÇİM İTTİFAKI VE SAADET PARTİSİ

Seçim ittifak düzenlemesi alt komisyonda. CHP'nin itirazları var ve Saadet Partisi'ni nerede görüyorsunuz ve yakın zamanda bir görüşme olur mu? 'Cumhur ittifakı'na girmesini istiyor musunuz?

"Geçtiğimiz günlerde bir görüşme oldu, ben de katıldım. O görüşmede Saadet Partisi tarafından ittifak zemini dile getirilmedi. Sadece uyum yasalarıyla ilgili önerilerde bulundular. Son gelişmelelere bakıldığında ise, CHP'li bir parti meclisi üyesinin açıklamaları da ortada, CHP, Saadet ve İYİ Parti arasında görüşmeler yapılıyor.

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlkeler doğrultusunda olacaksa ben olumlu bakıyorum" sözleri)

Hangi ittifak ilkeler doğrultusunda olmaz ki. Bu 'Biz ittfak yapacağız ve bunu bir takım güzel sözlerle süslememiz gerek' anlamı taşıyor. Utanacak, sıkılacak bir iş yapmıyorsunuz, ittifakınızı yapabilirsiniz."

AKİT TV SUNUCUSUNA SORUŞTURMA

"Bir televizyon kanalının sunucusunun sözleri. TSK'nın Afrin'de sivil öldürmediğine vurgu yapmak isterken 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den başlarız; Nişantaşı var, TBMM var'ifadelerini kullandı. Ne dersiniz."

"Kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Bunu ifade eden kişiyle ilgili Küçükçekmece Savcılığı hemen soruşturma balşlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Hangi kelimeyi bunun için kullanacaksınız...

Çıkacaksınzı bir televizyon programında, ülkedeki bazı kesimleri hedef göstereceksiniz, ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor, siz kimsiniz. Neyi temsilen böyle bir ifadeyi kullanıyorsunuz. Asla kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız; ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelik bir sabotaj bu. Adalet Bakanlığıyla da görüştüm, başlatılan bir soruşturma var. İlgili televizyon da, ilgili kişi hakkında gerekli işlemleri yaptı diye biliyorum, RTÜK de harekete geçecektir. Gözardı edilecek bir konu değil bu..."