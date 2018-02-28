|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İnternet alışveriş sitesi mağdurları şikayette bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde internet sitesi üzerinden sattığı ürünleri müşterilere teslim etmeyen ve para iadesi de yapmayan şahıs hakkında mağdur vatandaşlar şikayette bulundu
Alınan bilgiye göre, H.K. isimli kişi, internet sitesi üzerinden yüzlerce kişiye satış yaptı. Ancak H.K. internet üzerinden alışveriş yapan insanlara aldıkları ürünleri belirtilen günü geçmesine rağmen yollamadı. H.K.'nın, para iadesi taleplerini de yerine getirmediği iddia edildi.
Türkiye'nin birçok farkı bölgesinden insanın bu internet sitesi üzerinden yapmış olduğu alışveriş nedeniyle zor durumda kaldığı, ayrıca Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı Kaymakamlığı ve Esnaf Odası'na da konu hakkında çok sayıda şikayet dilekçisi verildiği belirtildi.
Mağdur olan vatandaşlar ilgili birimlerin bir an önce gerekli adımları atmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Bu haber 1,620 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI