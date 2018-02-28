İnternet alışveriş sitesi mağdurları şikayette bulundu

Alınan bilgiye göre, H.K. isimli kişi, internet sitesi üzerinden yüzlerce kişiye satış yaptı. Ancak H.K. internet üzerinden alışveriş yapan insanlara aldıkları ürünleri belirtilen günü geçmesine rağmen yollamadı. H.K.'nın, para iadesi taleplerini de yerine getirmediği iddia edildi.

Türkiye'nin birçok farkı bölgesinden insanın bu internet sitesi üzerinden yapmış olduğu alışveriş nedeniyle zor durumda kaldığı, ayrıca Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı Kaymakamlığı ve Esnaf Odası'na da konu hakkında çok sayıda şikayet dilekçisi verildiği belirtildi.

Mağdur olan vatandaşlar ilgili birimlerin bir an önce gerekli adımları atmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.