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Tuzla'da anaokulunda 'toplu tuvalet' skandalı

Tuzla'da özel bir anaokulunda öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığı, kız çocukları ve erkek çocukların çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi ise okulu kapatarak kayıplara karıştı
28 Şubat 2018 11:01
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Tuzla'da anaokulunda 'toplu tuvalet' skandalı

Edinilen bilgilere göre olay Tuzla Özel Şirin Afacanlar Anaokulu'nda yaşanan skandal, bir çalışanın çabasıyla ortaya çıktı. Öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığını, kız ve erkek öğrencilerin çıplak halde birlikte tuvalete götürüldüğünü gören kreş çalışanı Zeynep Atasever, yaşananları görüntüledi. Görüntüleri velilerle paylaşan Atasever, skandalın ortaya çıkmasını sağladı.

Atasever tarafından kaydedilen görüntülerde bir öğretmen, öğrencilerle bağırıyor. Boyama yapmayan bir öğrenciyi kafasına vurarak uyaran öğretmen, istediklerini yapmayan öğrencileri azarlıyor. Bir başka görüntüde ise kız ve erkek çocukları bellerinden altı çıplak bir şekilde topluca tuvalete götürülüyor.

Skandan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konu ile soruşturma başlatırken, okul sahibi Güler M. ise anaokulunu kapatarak kayıplara karıştı.
İhlas Haber Ajansı
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