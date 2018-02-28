Hamsi coğrafi işaret belgesiyle tescillenecek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de de yayınlandığı üzere Karadeniz hamsisi tür olarak tescil edildi. Bu doğrultuda Karadeniz hamsisine coğrafi işaret almak için hemen harekete geçtik." dedi.

Hacısalihoğlu, TTSO'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli ürünler pazarının sadece AB ülkelerinde 75 milyar avroya ulaştığına işaret ederek, "Türkiye olarak hızla coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalı ve bu pazarda kendimize yer bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada 200 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli ürünler pazarı mevcut. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde bu pazarın büyüklüğü 75 milyar avroya ulaşmış durumda. Dünyada 10 binin üzerinde, AB ülkelerinde ise yaklaşık 3 bin 400 coğrafi işaretli ürün var. Türkiye'de bu sayı 320. Başvuru aşamasındaki coğrafi işaretli ürün sayısı ise 406. Yapılan araştırmalar Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 potansiyel ürün olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bütün bölgelerimizi taramak suretiyle TOBB'un da yıllardır yürüttüğü çalışmalar var.

Ne kadar coğrafi işaret alabileceğimiz ürün varsa bunların tescili çok önemli. Karadeniz hamsisinin de farklı tür olduğu konusunda Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü çalışmalar yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de de yayınlandığı üzere Karadeniz hamsisi tür olarak tescil edildi. Bu doğrultuda Karadeniz hamsisine coğrafi işaret almak için hemen harekete geçtik."

Hacısalihoğlu, bu kapsamda çalıştaylar yapılacağını ve ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda bir stratejik plan hazırlanacağını, ardından Karadeniz hamsisine coğrafi işaret alınması için başvuru yapılacağını bildirdi.

Toplantıda, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden Yaşar Genç, Karadeniz hamsisi ile ilgili sunum yaptı, Metro Cash&Carry Türkiye Coğrafi İşaretler Proje Yöneticisi Enes Aslan da coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve pazarlanması konusunda katılımcılara bilgi verdi.