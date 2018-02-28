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Ağrı eski Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ağrı'da "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik tutuklandı
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı ve Van'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, eski HDP İl Başkanı Olcay Öztürk ve Keklik'in de aralarında bulunduğu 6 kişiden Keklik ile diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla Ağrı Adliyesi'ne getirilen Keklik ve 2 zanlı, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan Keklik tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma çerçevesinde aynı suça ilişkin gözaltına alınan İlhan ve Öztürk ile bir başka zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, bir kişinin de arandığı belirtildi.
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