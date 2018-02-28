Haftalık ders programında müdürün yetkisi kaldırıldı

07.09.2013 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." hükümlere göre haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülerek okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulmakta iken;

28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle; "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1)Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." hükümlerine göre haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi hükmü kaldırılarak sadece okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulacağı hükmü getirilmiştir.

ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMLARI ÖĞRETMENLER KURULUNDA, GÖRÜŞÜLMEDEN, TARTIŞILMADAN DEĞERLENDİRİLMEDEN YAPILAMAYACAK

Bu değişikliğe yani Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasında önceden yer alan "okul yönetimince" , "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılarak öğretmenler kurulunu etkisiz kılan değişikliklere Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında; "Bu doğrultuda dava konusu maddenin değişiklikten önceki halinde, Yönetmeliğin yukarıda değinilen hükümleri ile uyumlu olarak yer alan, haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi yolundaki düzenlemenin, programının öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmesi imkanını sağladığı, değişiklikle bu imkanının ortadan kaldırılarak, programı onaylayıp uygulama yetkisine düzenlemenin eski halinde de sahip olan okul müdürünün, öğretmenler kurulunda görüşülmesine de gerek kalmadan programı doğrudan onaylayıp, uygulamaya koymak suretiyle tek yetkili haline getirildiği, öğretmenlerin ise tebliğ ile ders programından haberdar olacaklarının düzenlendiği görüldüğünden, haftalık ders programı konusunda öğretmenler kurulunu devre dışı bırakan değişiklikte hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesiyle haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmeden programının öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmeden yapılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak söz konusu maddenin yürürlüğünü durdurmuştur.

İşte bundan sonra uygulanacak madde;

"Haftalık ders programı

MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, süt izni kullananlar ile fiziki şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir."

Buna göre; öğretmenlerin haftalık ders programları öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI; DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNU UYGULAYIN DEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı; 22.02.2018 tarih ve 3778884 sayılı yazısıyla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu kararının yerine getirilmesini istedi.

İşte o yazı;

İşte Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu kararı;

İşte Türk Eğitim Sen'in Dava dilekçesi;

Ahmet KANDEMİR