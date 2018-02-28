'Operasyon bittiğinde 100 yıllık tehdidi ortadan kalkacak'

Müstakil Sanayiciler ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin Şubat ayı dost meclisinin konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu, "Afrin operasyonu bittiğinde biz, önümüzdeki 100 yıllık tehdidi ortadan kaldırmış olacağız. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz" dedi.

Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, "Son başkanlar toplantımız İstanbul merkezde yapılacaktı fakat Zeytin Dalı Harekatı vesilesi ile genel merkezin aldığı karar üzerine toplantımızı Kilis'te yaptık. Bütün MÜSİAD başkanları olarak Kilis'te bir araya geldik. Gerçekten iyi ki gitmişiz. Orada üyelerimizden ve halkımızdan, roket düşerek şehit olan, iş yerleri dağılan, evleri yıkılan birçok noktaya kadar her mahallenin içine bir kaç senedir roket düştüğünü duyunca, ekonomik ve gelir düzeyinin bozulduğunu öğrenince toplantımızı orada yapmış olmanın ne kadar isabetli olduğunu fark ettik. Kilis'te gruplara ayrılarak çarşıyı, pazarı ve esnafları dolaştık. Orada camiye düşen roketten dolayı şehit olan 2 kardeşimizin evlerini ziyaret ettik" diye konuştu.

"100 yıllık tehdit ortadan kalkacak"

Toplantının onur konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Afrin operasyonu üzerine konuştu. Külünk, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye için bir dönüm noktası olacağını ifade ederek, "Afrin operasyonu, Türkiye'ye yönelik 100 yıllık bir tehdidi ortadan kaldırılacak. Bundan sonra hazırlanın Türkiye dünyanın en stratejik enerji merkezi olacak. Türkiye dünyanın en stratejik ticaret ve lojistik üssü olacak. Bu açıdan İzmir en şanslı şehirlerden biri olacak, Türkiye tarım devi olacak, kaçınılmaz bir şekilde ve yeri geldiğinde Türkiye 500 milyar dolar ihracatı da konuşacak, gelecekte ise 1 trilyon dolar ihracatı da konuşacak. Şimdi bu Türkiye ortaya çıkarken, siyasal sistemi güçlü, iktisadi yapısı güçlü ve askeri yapısı güçlü, öte yandan gücünü de insandan alan bir noktaya doğru gidiyor. Ben kader programının işleyişine bakarım, milletlerin de kaderi vardır. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz" dedi.

Toplantıya MÜİSAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve onur konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi ve MÜSİAD üyeleri katıldı.