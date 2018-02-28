1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Operasyon bittiğinde 100 yıllık tehdidi ortadan kalkacak'

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: Afrin operasyonu bittiğinde biz, önümüzdeki 100 yıllık tehdidi ortadan kaldırmış olacağız
28 Şubat 2018 11:51
Yazdır
'Operasyon bittiğinde 100 yıllık tehdidi ortadan kalkacak'

Müstakil Sanayiciler ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin Şubat ayı dost meclisinin konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu, "Afrin operasyonu bittiğinde biz, önümüzdeki 100 yıllık tehdidi ortadan kaldırmış olacağız. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz" dedi.

Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, "Son başkanlar toplantımız İstanbul merkezde yapılacaktı fakat Zeytin Dalı Harekatı vesilesi ile genel merkezin aldığı karar üzerine toplantımızı Kilis'te yaptık. Bütün MÜSİAD başkanları olarak Kilis'te bir araya geldik. Gerçekten iyi ki gitmişiz. Orada üyelerimizden ve halkımızdan, roket düşerek şehit olan, iş yerleri dağılan, evleri yıkılan birçok noktaya kadar her mahallenin içine bir kaç senedir roket düştüğünü duyunca, ekonomik ve gelir düzeyinin bozulduğunu öğrenince toplantımızı orada yapmış olmanın ne kadar isabetli olduğunu fark ettik. Kilis'te gruplara ayrılarak çarşıyı, pazarı ve esnafları dolaştık. Orada camiye düşen roketten dolayı şehit olan 2 kardeşimizin evlerini ziyaret ettik" diye konuştu.

"100 yıllık tehdit ortadan kalkacak"

Toplantının onur konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Afrin operasyonu üzerine konuştu. Külünk, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye için bir dönüm noktası olacağını ifade ederek, "Afrin operasyonu, Türkiye'ye yönelik 100 yıllık bir tehdidi ortadan kaldırılacak. Bundan sonra hazırlanın Türkiye dünyanın en stratejik enerji merkezi olacak. Türkiye dünyanın en stratejik ticaret ve lojistik üssü olacak. Bu açıdan İzmir en şanslı şehirlerden biri olacak, Türkiye tarım devi olacak, kaçınılmaz bir şekilde ve yeri geldiğinde Türkiye 500 milyar dolar ihracatı da konuşacak, gelecekte ise 1 trilyon dolar ihracatı da konuşacak. Şimdi bu Türkiye ortaya çıkarken, siyasal sistemi güçlü, iktisadi yapısı güçlü ve askeri yapısı güçlü, öte yandan gücünü de insandan alan bir noktaya doğru gidiyor. Ben kader programının işleyişine bakarım, milletlerin de kaderi vardır. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz" dedi.

Toplantıya MÜİSAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve onur konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,087 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Mart 2018 00:46		 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Mart 2018 00:44
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
01 Mart 2018 00:33		 Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
01 Mart 2018 00:05
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
28 Şubat 2018 23:33
Emekli Binbaşı: Başı kapalı eşimi bagajda taşırdım
28 Şubat 2018 21:18		 28 Şubat mağduru akademisyenin 'ikna odası' utancı
28 Şubat 2018 21:13
'15 Temmuz'u 28 Şubat'tan ayıramazsınız'
28 Şubat 2018 21:08		 'Ömer Halisdemir yaşasaydı şu an Afrin'de olurdu'
28 Şubat 2018 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copy paste entry 1
takip 2
üstat 3
sen anlat karadeniz 1
alisson becker 2
camileri genelev yaptılar 1
samir nasri 1
falçata 3
rakı 7
yüz yüze 3
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam