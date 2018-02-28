Öğrenciyi pansiyonda unuttular

Olay, Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki özel bir pansiyonda meydana gelen geldi. Burada ikamet eden E.B. isimli üniversite öğrencisi polisi arayarak, pansiyonda kilitli tutulduğu ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri ihbarda bulunan genci balkonda beklerken buldu. Polis memurları binanın sahibini arayarak olay yerine gelmesini istedi. E.B., bina sahibinin gelip kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

"Kiralık bina tekrar kiralanmış"

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, öğrencinin pansiyonda kilitli kalmasının ardından farklı bir detay çıktı. Öğrencinin, bir süre önce kiraladığı odayı mülk sahibinden değil, yine apartmanı kiralayan başka bir şahıstan kiraladığı ortaya çıktı. Kiraladığı binayı öğrencilere kiralayan kişi asıl mal sahibine kirasını ödemeyince, pansiyonda kalan kiracı öğrencilerle asıl mülk sahibi arasında sorun yaşandı. Apartmanın gerçek mal sahibi kiracıları mülkünden çıkartırken, E.B. ise bir yıllık kira bedelini peşin ödediği için binayı terk etmedi.

Gerçek mal sahibi de binanın boşaltılmış olduğunu düşünerek geçtiğimiz gece saat 23.00'te binanın giriş kapısını kilitledi. E.B. de sabah uyandığında binaya kilitlendiğinin farkına vardı.