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Sivas'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün hücre evlerinde yakalanan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince örgütün 4 hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11'i üniversite öğrencisi 14 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, biri ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.
Üç zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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