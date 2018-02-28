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'CHP hiçbir koşulda seçimden kaçmayacaktır'

CHP, belediye başkanlıkları seçimlerinin öne alınması teklifi gelirse bunu değerlendirecektir ve hiçbir koşulda seçimden kaçmayacaktır. Biz, yarın yapılacak olan bir genel seçime de yerel seçime de hazırız
28 Şubat 2018 12:28
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'CHP hiçbir koşulda seçimden kaçmayacaktır'

- CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP, belediye başkanlıkları seçimlerinin öne alınması teklifi gelirse bunu değerlendirecektir ve hiçbir koşulda seçimden kaçmayacaktır. Biz, yarın yapılacak olan bir genel seçime de yerel seçime de hazırız." dedi.

Mecliste düzenlediği basın toplantısına, elinde zincirlenmiş kitaplar ile gözaltındaki ve tutuklu gazetecilerin sayılarının da gösterildiği bir tabloyla giren Yarkadaş, geçtiğimiz şubat ayının, belki de Türk siyaset tarihinde ve gazeteciler açısından en sıcak aylardan biri olduğunu savundu.

Son olarak Slovakya'da yolsuzluk haberleri yapan bir gazetecinin de öldürüldüğüne değinen Yarkadaş, "Dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler aslında nefes alamıyor. İktidarlar, kendi açıklarını ortaya koyan, kamuyu bilgilendiren gazetecileri her yerde hedef haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki verileri içeren elindeki tabloyu gösteren Yarkadaş, "Şubat ayında, 5 gazeteci tutuklanmış, 24 gazeteci gözaltına alınmış, 12 gazeteci hapis cezası almış, 1 habere yayın yasağı getirilmiş, 5 internet sitesine erişim engeli getirilmiş, 1 tiyatro oyunu yasaklanmış, 5 kitap cezaevine sokulmamış, bir TV kanalına yayın durdurma ve beş program durdurma cezası verilmiş. Şubat ayında tam 120 gazeteci hakim karşısına çıkmış." dedi.

İfade özgürlüğüne yönelik engellemelerin, cezaevlerinde de yaşandığını ileri süren Yarkadaş, elinde zincirlenmiş kitapları göstererek, bu kitapların, şubat ayında cezaevlerine gönderilen ancak buraların tel örgülerini aşamayıp içeri alınmayan kitaplar olduğunu belirtti.

Gazeteci yazar Rıza Zelyut'un, Osmanlı tarihiyle ilgili kitabının muzır neşriyat sayılarak poşete sokulduğuna da değinen Yarkadaş, "İşte Türkiye'de düşünceyi ifade özgürlüğünün geldiği nokta. Bir yanda cezaevlerine giremeyen, tel örgüleri aşamayan kitaplar, diğer yanda siyah bir poşete sokulan, bir Osmanlı tarihi araştırması kitabı." diye konuştu.

Televizyon sunucusu Ahmet Keser'in açıklamalarını da anımsatan Yarkadaş, "Her türlü hakareti, tehdidi, iftirayı kendi erkanlarından atabiliyor ama gördüğünüz üzere kitaplar bu şekilde hiç cezaevine bile sokulmuyor." ifadesini kullandı.

Erken seçim iddialarına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Yarkadaş, AK Parti kurmaylarının, belediye başkanlığı seçimlerini 6 ay öne almaya yönelik bir planlarının olduğunu savunarak, "CHP, belediye başkanlıkları seçimlerinin öne alınması teklifi gelirse bunu değerlendirecektir ve hiçbir koşulda seçimden kaçmayacaktır. Biz, yarın yapılacak olan bir genel seçime de yerel seçime de hazırız." yanıtını verdi.

Belediye başkanlarının görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin de bir çalışma yapılmasını isteyen Yarkadaş, 5 yıllık görev süresinin belediye başkanlarını hantallaştırdığını, halktan kopardığını ve hesap verme mekanizmasının önünde önemli bir engel olarak durduğunu ileri sürdü.

Yarkadaş, CHP'nin, yerel seçimlerin öne alınması durumunda buna itiraz etmeyeceğini ve seçimden kaçmadıklarını belirterek, "Aksine, iktidarı bir an önce adil ve güvenilir bir seçim yapmaya davet ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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