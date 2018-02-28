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'Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz, bunu konuşmaları lazım'

CHP'li Basmacı: (Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin komisyon) Olduktan sonra cezayı konuşmanın anlamı yok, ister hadım et, ister müebbet ver. Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz, bunu konuşmaları lazım
28 Şubat 2018 12:49
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'Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz, bunu konuşmaları lazım'

CHP Denizli Milletvekili Basmacı:

- "(Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin komisyon) Olduktan sonra cezayı konuşmanın anlamı yok, ister hadım et, ister müebbet ver. Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz, bunu konuşmaları lazım."

TBMM (AA) - CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin komisyonun çalışmalarını değerlendirirken, "Olduktan sonra cezayı konuşmanın anlamı yok, ister hadım et, ister müebbet ver. Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz, bunu konuşmaları lazım." dedi.

Basmacı, Mecliste düzenlediğini basın toplantısında, milletvekili kimliğiyle değil anne olarak konuşacağını ifade etti.

Çocuklara yönelik cinsel istismarın kamuoyunun gündeminde olduğunu anımsatan Basmacı, "ülkenin çivisinin" çıktığını savundu. Basmacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, "bu işi beceremediğini" kabul ederek istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Denizli'de çocukların, "işini beceremeyen, çocukları koruyamayan istifa etsin" diyerek imza topladığını ve binlerce imzayı Meclise gönderdiğini anlatan Basmacı, bu çocukların "artık yeter, çocukların şeker yiyebildiği, özgür olabildiği, cinsel tacize uğramadığı günler istiyoruz." dediğini aktardı.

Çocukların, yarının yöneticileri, vekilleri olacağına dikkati çeken Basmacı, "Onlardan sonra birçok kişi, 'artık dur' deme cesaretini gösterdi. Farklı ilçelerde, illerde imzalarla Meclise, 'artık yeter' diyorlar. Bu 6 bakan için de aynı şeyi söylüyorum. Olduktan sonra cezayı konuşmanın anlamı yok, ister hadım et, ister müebbet ver. Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz, bunu konuşmaları lazım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da bir an önce, kendisi de bir anne çünkü, bu işi beceremediğini kabul edip bitirmesi lazım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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