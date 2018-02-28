Gaspçı sahte polisler tutuklandı

- Kendilerini polis olarak tanıtıp, durdurdukları yolcu otobüsünde bulunan 40 bin avro ve 54 bin lirayı gasbettikleri öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat'ta Romanya'dan gelen ve Fatih Küçük Langa Caddesi'nde park halinde olan yolcu otobüsünün şoförü Erdal D.'ye kendilerini polis olarak tanıtan, otobüste arama yapma bahanesiyle muavin koltuğunun altındaki kasada bulunan ve müşterilere ait olduğu bildirilen 40 bin Avro ile 54 bin lirayı gasbeden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ve Parmak İzi Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin otobüste yaptığı çalışmada, şüphelilere ait parmak izlerinden birinin yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı bulunan Samet D.'ye (23) ait olduğu tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin araştırmasında, Samet D.'nin Ankara'da bir otelde kaldığı belirlendi. Otele düzenlenen operasyonda, Samet D. ile olaya karıştıkları iddia edilen Şıho A. (40) ve Burak E. (19) yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 bin 700 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, olaya karışan diğer zanlı Uğur D.'nin (29) Adana'da olduğu tespit edildi. Uğur D'. Adana'da gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 87 bin lira bulundu.

Şüphelilerden Uğur D'nin muavin olarak çalıştığı otobüs firmasında 8 ay önce işten çıkarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, mahkemece tutuklandı.