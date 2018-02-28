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FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davasında mütalaa

Darbe girişimi sırasında, Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilerek yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu
28 Şubat 2018 12:54
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FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davasında mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu 3 eski subayın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "haberlesmenin engellenmesi" suçundan 7 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması, 2 eski astsubay ve 14 erin beraati istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu eski Yüzbaşılar Erdal Şeker, Suleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Duruşmada, sanıklara üye hakimler tarafından sorular soruldu. Soruların ardından Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklara resen ek savunma hakkı verildiğini, dilediklerinde bu hakkı kullanabileceklerini hatırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol, 110 sayfadan oluşan esasa ilişkin mütalaasını hem yazılı hem dijital ortamda mahkemeye sundu.

Mütalaada, eski Yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Suleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''haberlesmenin engellenmesi'' suçundan bir yıl altışar aydan 7 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaada, ayrıca tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında işgal sırasında şehit olan Vedat Bağcerci'nin ölümüne ilişkin olarak ''kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuklu sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ''konut dokunulmazlıgının ihlali'' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu sanıkların mevcut delil durumu, istenen ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istenen mütalaada, tutuksuz yargılanan 2 eski astsubay ve 14 erin dosyada mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi öngörüldü.

Mütalaanın ardından duruşmaya ara verildi.

- İddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski Yüzbaşılar Erdal Şeker, Suleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan, eski Astsubaylar Muhammet Orhan Kaya ve Muhammet Çınar ile 14 erin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Bağcerci'nin ölümü nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan müebbet ile "silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in de "silahla tehdit" ve "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

İddianamede, sanık 14 erin çeşitli suçlardan 4 yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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