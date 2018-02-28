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28 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
28 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 28 Şubat 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Bursa'da FETÖ üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler tutuklandı FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı FETÖ'nün Osmangazi üniversite yapılanmasında 1 sanığa tahliye FETÖ firarisi eski binbaşı parmak izinden yakalandı Erzincan FETÖ'nün yeniden yapılanma operasyonu: 40 gözaltı Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı Danıştay eski üyesi Demir tahliye edildi FETÖ sanığı diş hekimi çifte 15'şer yıl hapis isteniyor FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu yeniden yargılanıyor FETÖ'den yargılanan tabip albaya tahliye İzmir'de birisi eski polis iki kişiye FETÖ'den hapis Kocaeli'de FETÖ sanığı emniyet eski müdürüne hapis Karaman Başyayla Kaymakamı, FETÖ'den açığa alındı Danıştay eski üyesi Mustafa Genç FETÖ'den hakim karşısına çıktı 473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi JÖAK'deki darbe teşebbüsüne ilişkin davada ara karar Astsubay: Zekai Paşa, Partigöç'ü vurmamı emretti 3 rütbeli asker hakkında suç duyurusu kararı 12 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı 534 kişinin yargılandığı davaya devam edildi Zaman gazetesi eski temsilcisine hapis cezası 2 milyar liralık projeye FETÖ'nün dahil edildiği iddiası Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Darbeciler Beştepe Köprüsünü bombalamak istemiş
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