1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı

Yolcuların valizlerini teslim aldıktan sonra güvenli şekilde teslim noktasına ulaştıracak akıllı bagaj robotu, Atatürk Havalimanında üç gün boyunca denenecek
28 Şubat 2018 13:09
Yazdır
THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların valizlerini teslim aldıktan sonra güvenli şekilde teslim noktasına ulaştıracak akıllı bagaj robotu Leo'yu Atatürk Havalimanında üç gün boyunca test edecek.

Dış Hatlar Gidiş Terminalinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Sita firması tarafından geliştirilen akıllı bagaj robotu, basın mensuplarına uygulamalı olarak gösterildi.

Check-in işleminin ev, ofis veya havalimanındaki kiosklardan yapanlar için geliştirilen uygulamanın test aşamasına yolcular yoğun ilgi gösterdi. Yolcular, akıllı robotun, biniş kartı ile cep telefonundaki kare kodunun okutulmasının ardından bagaj etiketi vermesi, teslim aldığı bagajı kontuarda bulunan ilgililere ulaştırmasına ilişkin görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

THY Bagaj Hizmetleri Operasyon Yönetim Şefi Ersin Pehlivan, yolcu memnuniyeti açısından bagaj operasyonlarına çok önem verdiklerini söyledi. Pehlivan, operasyonu daha da başarılı hale getirmek üzere projeler ürettiklerini ifade ederek, "Mobil, cep telefonu veya tabletlerden check-in yapıldığında boarding kartları karekod olarak cep telefonda oluşuyor. Yolcularımız bunu bastırabiliyor. Artık buraya geldiğinde bagajını vermek için kontuara gitmesine gerek kalmıyor. Bagajını direkt robota teslim edebiliyor." diye konuştu.

Yolcunun bagajını alan robotun bunu görevlilerin olduğu alana götürdüğünü dile getiren Pehlivan, bu cihazın bagajın ağırlığını tarttığını ifade etti.

- Yeni Havalimanı'nda akıllı robot

Pehlivan, 32 kilogramlık tek parça bagaj ağırlığının geçilmesi halinde robotun çalışmadığını kaydederek, "THY buna karar verirse robotların sayısı artacaktır. Çünkü teknolojiye devamlı olarak ihtiyaç var. Teknoloji, anlık olarak gelişiyor ve değişiyor. Bu kapsamda araştırmalarımıza devam edeceğiz. Akıllı bagaj robotu Leo, Yeni Havalimanı'nda da faydalı olabilecek bir teknoloji olarak da nitelendirilebilir." dedi.

Firma yetkilisi Burak Çöme ise havalimanlarında artan yolcu kapasitesine bağlı olarak bagaj işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşanabildiğini söyledi. Çöme, hızlı bir şekilde bagaj işlemlerini yapabilmek için bu robotu geliştirdiğini belirterek, "Dünyada birçok havalimanında denendi. Özellikle ABD ile Güney Amerika'daki havalimanlarında bu teknoloji kullanılacak." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 795 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
01 Mart 2018 00:35		 Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı
28 Şubat 2018 22:58
İstanbul'a sürücüsüz otobüs geliyor
28 Şubat 2018 22:48		 Afrin'e gitmek için dilekçe verdiler
28 Şubat 2018 22:38
Mahallenin kedileri imamın yolunu gözlüyor
28 Şubat 2018 21:53		 24 yıl önceki gazilik hakkını istiyor
28 Şubat 2018 21:28
BiTaksi ile İstanbul'da taksiler yarın 1 lira
28 Şubat 2018 19:24		 Cipte ölü bulunan mühendis, toprağa verildi
28 Şubat 2018 19:19
THY'den kar yağışı uyarısı
28 Şubat 2018 19:08		 Kumluca'daki heyelanın büyüklüğü havadan görüntülendi
28 Şubat 2018 18:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copy paste entry 1
takip 2
üstat 3
sen anlat karadeniz 1
alisson becker 2
camileri genelev yaptılar 1
samir nasri 1
falçata 3
rakı 7
yüz yüze 3
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam