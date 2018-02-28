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FETÖ sanığı 'mahrem imama' 9 yıl hapis
Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Enes Peker ve avukatı katıldı.
Peker, savunmasında, en son icra memuru olarak görev yaptığını belirtti.
"Mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirten Peker, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandığını savundu.
Sanık Peker, tahliyesi ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti, sanık Peker'i 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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