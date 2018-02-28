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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 118.905,60 puana çıktı
28 Şubat 2018 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,06 değer kazancıyla 118.905,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,46 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 118.314,32 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günün ilk yarısında 119.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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