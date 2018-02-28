Gaziantep'te 'ByLock' kullanan eski savcıya 6 yıl 10 ay hapis

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski Cumhuriyet savcısına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski Cumhuriyet savcısı Aslan Ölmez ile avukatı katıldı.

Sanık Ölmez, atılı suçlamaları reddederek, ByLock kullandığı iddia edilen numarayı 2004 yılından beri kullandığını ancak ByLock yüklemediğini öne sürdü.

Görev süresi boyunca 3 defa Hakimler Savcılar Kurulu'ndan (HSK) tayin ve seminerlere katılma talebinde bulunduğunu ancak hiçbirinin kabul edilmediğini belirten sanık Ölmez, "Görev yeri olarak Ankara'nın batısına hiç geçmedim. Değil yurt dışı, yurt içindeki hiçbir semirene kabul edilmedim. Bu nedenle örgüt tarafından 'parlatılma' iddiaları yalandır. 10 yıllık meslek hayatımda örgüt adına bir karar dahi vermedim. Bu yapının hiçbir talimatına uymadım. Suçsuzum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, sanığa Digitürk aboneliğini FETÖ'ye müzahir kanalların çıkarılmasını bahane ederek, iptal ettirdiği yönünde ses kaydı olduğunu hatırlatması üzerine sanık Ölmez, iddiaları kabul etmedi.

Duruşma Savcısı Cihat Öztürk ise sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiğini, örgütün Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) etkili olması için çalışmalar yaptığı yönünde birçok tanık beyanları bulunduğunu anımsatarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.