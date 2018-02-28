Türk jetleri 'HvBS' ile harekata kısa sürede hazır

HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm yönetim, iletişim ile savunma sistemlerini koordine ediyor.

Harekatta tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde görev etkinliğini artırmak, karar makamlarına doğru ve zamanında bilgi sağlamak ve kaynak kullanım verimliliğini artırmak amacı ile geliştirilen HvBS, kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor.

HAVELSAN'ın geliştirdiği "milli kripto" ile korunan yazılım, karargah, taktik kuvvetler, radar üsleri ve bütün komuta kademelerinde planlamadan icraya kadar işlemlerin ayrıntılı bir şekilde yapılmasına da katkı sağlıyor.

HvBS, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da etkin şekilde kullanılıyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, savunma sanayi projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde yerli ve milli silahların rolüne işaret eden Altunyaldız, terör hedeflerinin savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Yurt dışında 25 ayrı program kullanılıyor

Altunyaldız, savaş uçaklarının harekata çok kısa sürede hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendi komuta kontrol ve savaş sistemlerini üretiyor, hatta dünyaya pazarlıyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), kendi alanında dünyanın en büyük entegre sistemi. Bu sistem, bir harekatın hazırlığını 2 haftadan 1 saate indiriyor. Yani kısa sürede hazır hale geliniyor. Yurt dışında 25 ayrı program kullanılarak yapılan bu işlemi Türkiye, tek program üzerinden yapıyor. Bugünün Türkiye'sinde artık kapının kilidi de anahtarı da kendi ellerimizde. Topraklarımızın bütünlüğünü hedef alan, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm terör unsurlarıyla mücadelemizi kendi silah, araç ve mühimmatımızla gerçekleştirmek oldukça gurur verici."

Abdullah Doğan