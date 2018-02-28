1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk jetleri 'HvBS' ile harekata kısa sürede hazır

HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm yönetim, iletişim ile savunma sistemlerini koordine ediyor, harekat hazırlıklarını 2 haftadan 1 saate indiriyor
28 Şubat 2018 13:36
Yazdır
Türk jetleri 'HvBS' ile harekata kısa sürede hazır

HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm yönetim, iletişim ile savunma sistemlerini koordine ediyor.

Harekatta tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde görev etkinliğini artırmak, karar makamlarına doğru ve zamanında bilgi sağlamak ve kaynak kullanım verimliliğini artırmak amacı ile geliştirilen HvBS, kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor.

HAVELSAN'ın geliştirdiği "milli kripto" ile korunan yazılım, karargah, taktik kuvvetler, radar üsleri ve bütün komuta kademelerinde planlamadan icraya kadar işlemlerin ayrıntılı bir şekilde yapılmasına da katkı sağlıyor.

HvBS, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da etkin şekilde kullanılıyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, savunma sanayi projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde yerli ve milli silahların rolüne işaret eden Altunyaldız, terör hedeflerinin savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Yurt dışında 25 ayrı program kullanılıyor

Altunyaldız, savaş uçaklarının harekata çok kısa sürede hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendi komuta kontrol ve savaş sistemlerini üretiyor, hatta dünyaya pazarlıyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), kendi alanında dünyanın en büyük entegre sistemi. Bu sistem, bir harekatın hazırlığını 2 haftadan 1 saate indiriyor. Yani kısa sürede hazır hale geliniyor. Yurt dışında 25 ayrı program kullanılarak yapılan bu işlemi Türkiye, tek program üzerinden yapıyor. Bugünün Türkiye'sinde artık kapının kilidi de anahtarı da kendi ellerimizde. Topraklarımızın bütünlüğünü hedef alan, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm terör unsurlarıyla mücadelemizi kendi silah, araç ve mühimmatımızla gerçekleştirmek oldukça gurur verici."

Abdullah Doğan
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,796 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü kapatmak 1
2019'da o diktatörü saraydan indireceğiz 2
benzine yine zam yapılması 1
kendi olmak 2
yüz yüze 3
emrah 1
hamcap 1
hızlı ve öfkeli 7 1
Deli Sheriff 3
med-czr 2
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam