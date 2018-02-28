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F-16'lara Akıncı'ya inmeden havada yakıt ikmali yapmış

İncirlik'ten "Asena-02" çağrı adıyla kalkan tanker uçağın pilotu sanık eski binbaşı Orçun Kuş, üç F-16'ya havada yakıt ikmali yaptıklarını anlattı
28 Şubat 2018 13:38
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F-16'lara Akıncı'ya inmeden havada yakıt ikmali yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı gece Adana İncirlik Üssü'nden kalkıp Ankara semalarında uçan darbecilerin kullandığı F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçakların personeli savunma yapıyor.

İncirlik'ten "Asena-02" çağrı adıyla kalkan tanker uçağın pilotu ve 10. Tanker Üs Komutanlığı filo komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş, savunmasında FETÖ ile bir bağı olmadığını öne sürdü.

İddianamede üzerine atılı suçları da kabul etmediğini belirten Kuş, 15 Temmuz'da mesaiye 07.30'da başladığını, cuma günleri rutin olarak icra edilen üs koordinasyon kurulu toplantısına katıldığını anlattı.

Kuş, üs komutanı Bekir Ercan Van'ın, kendisine bu hafta sonu yoğun terörle mücadele harekatı görevi olabileceğini, bu yüzden personeli dinlendirme talimatı verdiğini öne sürerek, cuma güne 14.00'te gerçekleştirilen bayrak törenine katıldığını ancak cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinin uçuşları onaylanmak için beklediğinden mesaisinin sürdüğünü, mesai sonrası eve geçtiğini ve saat 21.00'e kadar televizyon izleyip istirahat ettiğini söyledi.

Kuş, saat 21.00'de üs komutanı Van'ın arayıp bütün uçucuların ve kendisinin mesaiye gelmesine yönelik emir verdiğini belirterek saat 21.15'te filoya gittiğini bildirdi.

Uçuşa çıkacakları için teçhizatlarını hazırladığı sırada Van'ın, diğer uçağın pilotu harekat komutanı albay Erhan Gazioğlu ve kendisini çağırdığını, Gazioğlu'na Afyon, kendisine de Kayseri üzerinde uçacağını söylediğini iddia etti.

Kuş, gerekli izinleri aldıktan sonra saat 21.43'te havalandıklarını ifade ederek Kayseri üzerine gidip ikmal yapacak uçakları beklemeye başladıklarını dile getirdi.

Kayseri'de beklerken radardan İncirlik'e dönüş emri verildiğini, yakıt alacak uçak da gelmediği için dönüşe geçtiklerini ifade eden Kuş, temas kuramadıkları İncirlik üssüne geldiklerinde, inme niyetlerini ilettiklerini söyledi.

Kuş, saat 23.20 civarında iniş için yakıt azaltmak üzere beklemeye başladıklarını, üs komutanın Ankara üzerine gitmelerine yönelik emrinin iletilmesi üzerine "Asena-01" çağrı adlı diğer tanker uçakla Ankara'ya geldiklerini kaydetti.

İncirlik üzerindeyken temasta bulundukları hiçbir kanaldan yerdeki durum hakkında bir bilgi verilmediğini öne süren Kuş, Ankara'ya saat 01.00 civarında vardıklarını belirtti.

- Üç F-16'ya yakıt vermiş

Kuş, kendisinin Ankara'nın doğusunda, yerden yaklaşık 8 kilometre yukarıda, "Asena-01"in de batıda beklemeye başladığını ifade ederek, bir ara İstanbul yakınında yakıt ikmali yapmak isteyen bir uçak için ayrılan "Asena-01"in, ikmal yapmadan döndüğünü anlattı.

İncirlikle temas kurmak amacıyla kendisinin de güneye yöneldiğini ancak yakıt ikmali yapmak için bölgeye uçak gelmesi üzerine Ankara'ya döndüğünü ifade eden Kuş, ilk kez kalkıştan yaklaşık 5 saat sonra saat 03.15'te bir uçağa ikmal yaptıklarını söyledi.

Kuş, bir müddet sonra gelen iki uçaktan birine ve son olarak saat 04.15 gibi gelen bir başka uçağa daha yakıt verdiklerini, bu uçakların F-16 olduklarını ancak görevlerini sormadıklarını, bu konuda bir görüşme yapmadıklarını iddia etti.

Yakıtları azaldığı için İncirlik'e döndüklerini anlatan Kuş, darbe girişiminden bakım ekibindeki bir astsubayın söylemesi üzerine haberdar olduğunu, üs komutanını aradığını ancak ulaşamadığını, sonrasında odasında televizyondan yaşananları izlediğini öne sürdü.

Kuş, öğleden sonraya kadar mesaiye devam ettiğini, ardından evine gittiğini belirterek sonrasında savcıya ifade vermek üzere gitmelerine rağmen emniyette gözaltına alınıp süreç içine tutuklandıklarını bildirdi.

Terörle mücadele harekatı görevi kapsamında kalkış yaptığını ve bu emrin de kanunsuz bir emir olmadığını savunan Kuş, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.
Anadolu Ajansı
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