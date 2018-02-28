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Adana'da FETÖ sanığı iki kişiye hapis
Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklardan birine 6 yıl 3 ay, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan biri 6 yıl 3 ay, diğeri de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Gurbet Tunç ve avukatı katıldı. Sanık Selver Geçgin ise duruşmaya gelmedi.
Sanık Tunç, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Daha sonra cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, Tunç'a 6 yıl 3 ay, Geçgin'e de 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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