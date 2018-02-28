1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Faizi düşürecek formül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en üst düzeyde eleştirdiği yüksek faiz oranları, tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda. Genç nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, yüksek kaynak talebiyle karşı karşıya. Yüksek kaynak talebi için Türkiye, üretimde teknoloji faktörünü hedefleyerek, verimliliği arttırmayı amaçlamakta. Yüksek faiz oranlarının düşürülmesi için çalışmalar devam ederken, katma değeri yüksek üretim ön plana çıkıyor
28 Şubat 2018 13:51
Yazdır
Faizi düşürecek formül

Türkiye genç nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle yüksek kaynak talebiyle karşı karşıya. Üretimde teknoloji faktörünün hedeflenmesi ile verimlilik arttırılmaya çalışılırken, Ar-Ge harcamalarının her yıl kademeli olarak artışa geçmesi, teknoloji merkezlerinin kurulması da bu konu da yapılan çalışmalar arasında. Katma değeli üretime yönelik çalışmalar devam ederken, hem Türkiye'de hem de dünyada güncel bir tartışma olan faiz tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği yüksek faiz oranları başta Başbakan ve bakanlar olmak üzere ekonomi dünyasında da büyük yankı bulmuş durumda.

SEFERBERLİK BAŞLIYOR

Başbakan Binali Yıldırım, faiz ile enflasyonu indirmenin seferberlik ruhuyla mümkün olduğunu söyledi. "Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil?" sorusunu soran Yıldırım, "El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye çekmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Pazartesi günü bir toplantıda konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da, "Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu" dedi ve yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Yeni Şafak'ın faize karşı başlattığı 'milli seferberlik' hamlesi geniş yankı bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacak" açıklaması da zihinlerdeki yerini koruyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ 'FAİZ'

Türkiye'de ve dünyada sadece ekonomi dünyasının gündemi olmayan faiz tartışmalarına ilişkin, yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, faiz kavramına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ekonomik anlamda faiz, kullanılan parasal kaynakların zaman maliyeti şeklinde tanımlanabilir. Teorik açıdan faiz oranı ise, finans piyasalarındaki parasal kaynakların arz ve talebini dengeler.

Kaynak ihtiyacı arttığında; kamu, gerçek ve tüzel kişiler, kaynak talep ettiklerinde faiz oranı yükselir. Eğer kaynak arzı artarsa; kamu, gerçek ve tüzel kişilerin kaynak talebi azalırsa faiz oranı düşer."

"TÜM DÜNYADA GÜNCEL TARTIŞMALARIN BAŞINDA GELİYOR

Faizin, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada da güncel tartışma konularının başında geldiğini ifade eden Yılmaz, "Çünkü; 'faiz' son derece soyut bir kavram. Üstelik faiz, tüm varlık değerlemelerinin temelinde yer alan bir değişken. Faizlerdeki artış, kaynağın zaman maliyetini arttıracağı için varlıkların değer kaybetmesiyle sonuçlanır. Faizlerin düşmesi, kaynağın zaman maliyetini azaltacağı için varlıkların değeri yükselecektir" dedi.

Yılmaz, "Her zaman için ekonominin aktörleri arasında denge sağlamaya çalışan dinamik ve eş-zamanlı bir etkileşim bulunur. Ekonominin, dinamik yapısı nedeniyle, parametrelerin etkileri üzerinde gruplar arasında uzlaşma sağlanamaz. Örneğin, elinde kaynak fazlası bulunduranlar, faizlerin yükselmesini, kaynağa ihtiyacı bulunanlar, faizlerin düşmesini isteyeceklerdir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE ÜRETİMDE TEKNOLOJİ FORMÜLÜNÜ HEDEFLİYOR"

Türkiye'nin, genç nüfusu ile hızlı büyüyen bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Finans teorisi açısından genç yaşta, borç alınır, ileri yaşta borç geri ödenir. Türkiye'nin genç yaşı, kaynak talebinin yükselmesiyle sonuçlanıyor. Bireyler, yatırım yapmak, iş ve aile kurup refahlarını arttırmak için borçlanıyorlar. Böylesine güçlü kaynak talebine karşılık ülkede aynı ölçüde kaynak arzı bulunmuyor. Türkiye, sistematik cari açık veren bir ülke. Cari açık, tasarruftan fazlasını harcamak anlamına gelir. Böylesine güçlü kaynak talebini karşılayabilmek için, Türkiye üretimde teknoloji faktörünü hedefleyerek, verimliliği arttırmayı amaçlamakta" ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Katma değeri yüksek üretimi arttırmaya yönelik politikalarına hız verildiğini ifade eden Yılmaz, "Son yıllarda gördüğümüz, biyo-teknoloji, savunma sanayisi, fin-tek, yerli otomobil, pil teknolojisi, sağlık turizmi gibi verimliliği yüksek alanlardaki üretime dönük yatırımların devam etmesi önümüzdeki dönemde kaynak birikimine destek sağlayacak işaretler. TÜİK'in açıkladığı istihdam verilerinde, verimliliği yüksek alanları ayrıştırdığımızda, istihdam artışı, verimliliği düşük sektörlere göre hızlı seyrediyor. Seçici, hedefe yönelik politikaların uygulanması kaynak arzı için pozitif gelişme. Yatırımlar, verimli alanlara yöneltildikçe ülkede katma değer ortaya çıkarak, kaynakların birikmesini sağlayacaktır" dedi.

"İNSANİ FİNANS KATKI VERECEKTİR"

Nihayetinde ülke ekonomisinde verimlilik artışının, kaynak arz ve talebini dengeleyerek, faizi ve beraberinde enflasyonu da düşüreceğini ifade eden Yılmaz, "İnsani finans kavramının ve faizsiz finans kanallarının güçlenmesinin de ülkedeki kaynak birikimini teşvik edecek bir diğer dinamik. Katılım bankacılığı ve bağlantılı finansal ürün zenginliği sağlanması da ülkedeki faiz hadlerine pozitif katkı yapacaktır" açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Aktaş
Yeni Şafak
Bu haber 4,793 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstihdam düştü, maaş arttı
28 Şubat 2018 22:53		 Türk lirası ile ihracat geriledi, ithalat arttı
28 Şubat 2018 20:39
Türk turizmi 2018'e yükselişle başladı
28 Şubat 2018 12:19		 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira
28 Şubat 2018 10:25
KDV sistemi sil baştan değişiyor
28 Şubat 2018 08:40		 Adana'da milyar dolarlık yatırım
28 Şubat 2018 07:30
Ekonomiye can suyu paketi
28 Şubat 2018 06:10		 Nakit evde saklanıyor, ihtiyaç olmadan kıyafet alınıyor
27 Şubat 2018 22:38
Türk mühendislerin ürettiği traktörler dünya pazarında
27 Şubat 2018 22:33		 Moody's Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti
27 Şubat 2018 22:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü kapatmak 1
2019'da o diktatörü saraydan indireceğiz 2
benzine yine zam yapılması 1
kendi olmak 2
yüz yüze 3
emrah 1
hamcap 1
hızlı ve öfkeli 7 1
Deli Sheriff 3
med-czr 2
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam