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Gülen'in amcasının oğluna 2 yıl 1 ay hapis

Erzurum'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Lütfü İhsan Gülen'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
28 Şubat 2018 13:54
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Gülen'in amcasının oğluna 2 yıl 1 ay hapis

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Lütfü İhsan Gülen, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Lütfü İhsan Gülen katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'daki hesap hareketlerinde artış olduğunun anlaşıldığını ve hakkında tanık beyanlarının bulunduğunu belirtti.

Savcı mütalaasında bu nedenle sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden değil eylemlerine uyan "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, örgütün talimatı ile bankaya para yatırmadığını ileri sürdü.

Hayvancılıkla uğraştığını anlatan Gülen, "Köyden şehire göç ederken hayvanlarımı sattım ve parasını bankaya yatırmıştım. Parayı yatırırken farkında değildim. O kişinin amcasının oğlu olabilirim ama ben mağdurum." dedi.

Gülen, son sözü olarak beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Gülen'e "Terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen gizli tanık "Ahmet"in, Lütfü İhsan Gülen'in yıllardır örgütün toplantılarına katıldığını, sunum yapmak için mahalle halkını Pasinler ilçesindeki Ramiz Efendi Yurdu ve mahalledeki misafirhaneye götürdüğünü anlattığı ifade ediliyordu.

Gizli tanığın, Gülen'in örgüte yardım amaçlı mahalle halkından himmet adı altında arpa, buğday, ayçiçeği ve patates topladığına şahit olduğunu anlattığı belirtilen iddianamede, sanığın 17/25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret ettiği, son dönemlerde maddi durumlarında olağanüstü artış olduğu, mal varlıklarını tedbir amaçlı çocuklarının üzerine yaptığı, 17/25 Aralık sürecinden sonra Fetullah Gülen'in talimatıyla başka bankalardan para çekip, ailelerinin altınlarını bozdurup batmaması için Bank Asya'daki hesabına yatırdığı dile getirdiği aktarılıyordu.

İddianamede, sanığın köydeki muhtarlık seçimlerinde çok büyük huzursuzluk oluşturduğu, adeta insanları örgütten olan ve olmayan şeklinde fişlediği, muhtarlık seçiminden önce Lütfü İhsan Gülen'in köy halkına "Muhtarlık seçimlerinde sizin desteklediğiniz adaya biz oy vereceğiz. Siz de genel seçimlerde HDP'ye veya başka bir partiye oy verin AK Parti'ye oy vermeyin" şeklinde sözler söylediği belirtilerek, sanığın FETÖ/PDY içerisinde aktif rol oynadığı, 15 Temmuz'dan sonra pişmanlık duyup geri adım atmadığı ve son 1-2 yıldır Fetullah Gülen'in mehdi olduğu yönünde söylemlerde bulunduğu kaydediliyordu.

İddianamede, Lütfü İhsan Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.
Anadolu Ajansı
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